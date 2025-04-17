Мурманчан приглашают на Областной краеведческий диктантЗа I квартал 2025 года грузооборот порта Мурманск снизился на 9,2%
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)17.04.25 16:30

Росреестр расширяет возможности предоставления своих услуг для граждан и бизнеса

Росреестр расширяет возможности при оказании государственных услуг для граждан и юридических лиц. Сегодня осуществить регистрационные действия можно в ускоренном порядке – за один рабочий день вместо срока, предусмотренного действующим законом.

Услуга стала доступна с 2025 года на основании вступивших с 1 января 2025 г. поправок, внесенных федеральным законом №207-ФЗ от 22.07.2024 г.

Ускоренная процедура доступна при регистрации: ипотеки на основании соответствующего договора;  прав на квартиру на основании договора купли-продажи (кроме случаев продажи с публичных торгов).

«Уверена, что такая услуга заинтересует многих северян. Из года в год с наступлением сезона отпусков жители нашей области интересуются возможностью ускорения рассмотрения поданных документов, так как у многих уже собраны чемоданы и невозвратные билеты на руках, а тут вдруг всё сложилось с продажей или покупкой недвижимости. Сегодня при наличии отметки в заявлении и оплаты госпошлины, в установленном для такого случая размере, документы можно получить уже на следующий день после их подачи», - рассказывает руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

За данную процедуру взимается повышенная пошлина (статья 333.33 Налогового кодекса РФ). Обращаем внимание, что опция предоставляется исключительно по инициативе заявителя. Чтобы ей воспользоваться, в заявлении об осуществлении государственного кадастрового учёта и (или) государственной регистрации прав необходимо поставить соответствующую отметку о предоставлении услуги в срок не более одного рабочего дня.

Ускоренная регистрация возможна как при подаче документов в МФЦ, так и онлайн в личном кабинете на сайте Росреестра.

В настоящее время общие сроки осуществления регистрационных действий составляют 7 рабочих дней. При подаче документов через МФЦ указанные сроки увеличиваются на 2 рабочих дня.

«Ускоренная регистрация – это новая возможность быстро зарегистрировать сделку с минимальными затратами. Сделки проходят быстро, клиенты довольны, ведь для них это возможность получить услугу с экономией времени и даже денег. В большинстве случаев экономия временных ресурсов стоит намного дороже установленного размера пошлины», - делится профессиональный участник рынка недвижимости Константин Мезрин.

Оказание услуги в ускоренном порядке не скажется на сроках оказания услуг, предоставляемых в обычном порядке.

Фото: https://vk.com/public_rosreestr51?z=photo-198733529_457242185%2Fwall-198733529_2963

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Арктика: зона сотрудничества и конфронтации
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

VtcnysQ51
13.04.25 19:25
Что-то мне этот процесс напоминает оптимизацию системы здравоохранения, которую проводили наши либералы перед пандемией. Потом пришлось отыгрывать, но до сих пор не получается.
Комментарий к новости:В регионе продолжается объединение бюджетных организаций, в том числе и в сфере образования
Штельмах Галина Александровна
28.03.25 11:14
Добрый день! Подскажите когда заработает сайт личный кабинет военнослужащего??? Я мама солдата участника СВО, по его просьбе я в течении полутора месяцев не могу зайти в личный кабинет военнослужаще
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Наталья
19.03.25 15:43
Посмотрела с удовольствием.
Комментарий к новости:Юлия Хараничева и Анастасия Полошовец: о, как идут вам, девушки, погоны!
-Правовая консультация (18+)С начала года Отделение СФР по Мурманской области выплатило единое пособие более 600 беременным женщинам
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Удовлетворенность зарплатой быстрее растёт у рабочих, но довольнее всех по-прежнему программисты-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 57 копеек, евро теряет 8 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС подтвердила высокий уровень обеспечения безопасности в ходе комплексной плановой проверки-PRO ЖКХ (18+)Минстрой России готовит законопроект по дифференцированной оплате капремонта-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)На портале «Госуслуги» появился сервис проверки сим-карт
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»