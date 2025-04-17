Росреестр расширяет возможности предоставления своих услуг для граждан и бизнеса

Росреестр расширяет возможности при оказании государственных услуг для граждан и юридических лиц. Сегодня осуществить регистрационные действия можно в ускоренном порядке – за один рабочий день вместо срока, предусмотренного действующим законом.

Услуга стала доступна с 2025 года на основании вступивших с 1 января 2025 г. поправок, внесенных федеральным законом №207-ФЗ от 22.07.2024 г.

Ускоренная процедура доступна при регистрации: ипотеки на основании соответствующего договора; прав на квартиру на основании договора купли-продажи (кроме случаев продажи с публичных торгов).

«Уверена, что такая услуга заинтересует многих северян. Из года в год с наступлением сезона отпусков жители нашей области интересуются возможностью ускорения рассмотрения поданных документов, так как у многих уже собраны чемоданы и невозвратные билеты на руках, а тут вдруг всё сложилось с продажей или покупкой недвижимости. Сегодня при наличии отметки в заявлении и оплаты госпошлины, в установленном для такого случая размере, документы можно получить уже на следующий день после их подачи», - рассказывает руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

За данную процедуру взимается повышенная пошлина (статья 333.33 Налогового кодекса РФ). Обращаем внимание, что опция предоставляется исключительно по инициативе заявителя. Чтобы ей воспользоваться, в заявлении об осуществлении государственного кадастрового учёта и (или) государственной регистрации прав необходимо поставить соответствующую отметку о предоставлении услуги в срок не более одного рабочего дня.

Ускоренная регистрация возможна как при подаче документов в МФЦ, так и онлайн в личном кабинете на сайте Росреестра.

В настоящее время общие сроки осуществления регистрационных действий составляют 7 рабочих дней. При подаче документов через МФЦ указанные сроки увеличиваются на 2 рабочих дня.

«Ускоренная регистрация – это новая возможность быстро зарегистрировать сделку с минимальными затратами. Сделки проходят быстро, клиенты довольны, ведь для них это возможность получить услугу с экономией времени и даже денег. В большинстве случаев экономия временных ресурсов стоит намного дороже установленного размера пошлины», - делится профессиональный участник рынка недвижимости Константин Мезрин.

Оказание услуги в ускоренном порядке не скажется на сроках оказания услуг, предоставляемых в обычном порядке.

Фото: https://vk.com/public_rosreestr51?z=photo-198733529_457242185%2Fwall-198733529_2963