Росрыболовство готовит рекомендации для рыбаков по увеличению ОДУ на 2025-й и 2026 годы

Росрыболовство увеличит общий допустимый улов во внутренних морских водах, на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне РФ на 2026 год. Соответствующие рекомендации подготовила отраслевая наука.

«Важно, что общий допустимый улов устанавливается с использованием предосторожного подхода, учитываются рекомендации учёных по сохранению запасов водных биологических ресурсов. В 2026 году ОДУ планируется увеличить на 61,1 тысячи тонн – до 3,65 млн тонн. Последние научные экспедиции показали рост запасов ряда видов, в первую очередь, минтая и сельди. Благодаря этому российские рыбаки смогут нарастить объёмы их добычи», – подчеркнул руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Больше всего рыбаки смогут добыть минтая (2,4 млн тонн), сельди тихоокеанской (534,9 тысячи тонн), трески (134,9 тысячи тонн), командорского кальмара (110 тысячи тонн). Общий допустимый улов тихоокеанских лососей в исключительной экономической зоне России в 2026 году составит 1,29 тысячи тонн.

Увеличение общего допустимого улова в 2026 году (основные виды водных биоресурсов): минтай – на 1,3%; сельдь тихоокеанская – на 17,9%; краб синий – на 13,5% и краб стригун-опилио – на 2,7%.

Все предложения были рассмотрены на заседании Совета по науке Росрыболовства. Общий допустимый улов на 2026 год будет установлен с учётом доработки по результатам обсуждения.

Также принято решение об увеличении общего допустимого улова на 2025 год. Соответствующие рекомендации подготовили учёные подведомственного Росрыболовству ГНЦ РФ «ВНИРО».