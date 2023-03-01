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Мурманская область. Арктика (16+)01.03.23 10:00

Росрыболовство координирует работу флота на мойвенной путине в Баренцевом море: необходимо полностью освоить национальную квоту России в этом году

Ход освоения национальной квоты мойвы в Баренцевом море обсудили на заседании координационной группы по оперативному регулированию её добычи, которое провёл заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.

По итогам 52-й сессии Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству (СРНК, октябрь, 2022 г.) национальная квота России согласована в объёме 24,6 тысячи тонн и распределена между 21 российским пользователем водных биоресурсов.

Как пишет vk.com/fish_gov_ru, по данным системы мониторинга Росрыболовства, к 28 февраля текущего года вылов мойвы в Баренцевом море составил 11 тысяч тонн (44,3% национальной квоты). Промысел за отчётный период вели шесть судов по квотам шести пользователей.

На заседании обсудили прогноз распределения и вылова мойвы на ближайшую перспективу.

На штабе также поднимался вопрос выгрузки уловов. Отмечено, что порт Мурманска работает в штатном режиме, готов к приёму судов, мощности для хранения и перевалки рыбной продукции в наличие, никаких сбоев нет.

Заместитель руководителя Росрыболовства поручил территориальным управлениям Северного и Западного бассейнов провести работу с рыбаками по выставлению судов для полного освоения выделенных квот.

 

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