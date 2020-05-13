Росрыболовство отмечает слабый внутренний спрос на мороженую рыбу

Как сообщает служба мониторинга Росрыболовства, с 4 по 10 мая текущего года динамика цен на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка демонстрировала тенденцию к стабилизации.

На северо-западе страны цены на популярные виды мороженой рыбы также не изменились и демонстрировали скорее индикативные уровни, так как продаж продукции практически не происходило в связи со слабым внутренним спросом.

Сокращение потребительского спроса способствовало стабилизации розничных цен. Средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную, по данным Росстата, с 28 апреля по 6 мая не изменился.