Теплоход «Клавдия Еланская» вернётся к привычной работе после ремонта на этой неделеВ Национальном экологическом рейтинге Мурманская область вышла из десятки лучших в России, где до этого держалась несколько лет подряд
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)25.03.21 09:00

Росрыболовство планирует масштабную реконструкцию рыбных терминалов Мурманского морского порта

Росрыболовство в рамках утверждённой Минсельхозом России Стратегии развития морских терминалов для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота с учетом береговой логистической инфраструктуры, предназначенной для транспортировки, хранения и дистрибуции рыбной продукции на период до 2030 года, готовит проект масштабной реконструкции рыбных терминалов Мурманского морского порта. Речь идёт не только об обновлении существующих причалов рыбного порта, но и о создании совершенно нового терминала на искусственно созданном земельном участке, швартоваться у которого смогут гигантские суда, такие как атомный лихтеровоз «Севморпуть».

Проект стал темой обсуждения в ходе рабочей встречи губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с заместителем руководителя Федерального агентства по рыболовству Петром Савчуком.

Губернатор поблагодарил замглавы Росрыболовства за традиционно конструктивное сотрудничество с Мурманской областью и, в частности, за поддержку инвестиций в рыбопромышленный комплекс Мурмана.

«Помимо текущих вопросов, мы всегда находим в вашем лице поддержку создания новых производств. Пример тому – этот проект, связанный с инвестициями в инфраструктуру рыбного порта. Это очень серьёзные деньги, и главное, что это новые инвестиции в экономику нашей области и поддержка рыбопромышленного комплекса как такового», – отметил Андрей Чибис.

Пётр Савчук объяснил необходимость реконструкции рыбных мощностей Мурманского порта техническими характеристиками современных промысловых судов. Чтобы вести промысел в полярных областях, суда должны иметь усиленный корпус и, соответственно, большую осадку. Нынешние глубины у причалов рыбного порта не позволяют стивидорам обрабатывать такие суда, требуются дорогостоящие дноуглубительные и прочие работы, строительство новых складов. Кроме того, в планах у Росрыболовства – создание «с нуля» современного рыбного терминала, способного принимать суда любого класса.

«На сегодня лихтеровоз «Севморпуть» не может сюда заходить и полноценно отгружаться. Первый этап посвящён именно этому – новый причал, где сможет подходить лихтеровоз и отгружать рефрижераторные и любые другие контейнеры. Мы должны сделать терминал, который мог бы комплексно работать и обслуживать максимальное количество грузов. Второй этап посвящён тому, чтобы мы могли полноценно современные суда вводить в работу, чтобы они могли заходить в Мурманск, выгружать продукцию, а также обслуживаться и ремонтироваться. Это комплексная задача, с Минпромторгом мы её обсуждаем, и есть уже видение, как это всё организовать», – подчеркнул Пётр Савчук.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, замглавы Росрыболовства заручился поддержкой Андрея Чибиса в поиске частных партнёров для реализации проекта.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Нас не догонишь… В Арктике
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)
Подробнее22 одномандатника и 10 списочников - Дума одобрила изменения в выборное законодательство
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
24.03.21 14:35
Да, проблема очень актуальна. Возможно, что Валентина С. права. И Администрации города-героя стоит поработать вопрос о взятии сих территорий под свою ответственность. Судя по состоянию придомовой тер
Комментарий к новости:КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Почему при уборке снега прилагаются титанические усилия, но результат получается неудовлетворительный – ответ знает Евгений Никора
Оскар Олегович
24.03.21 12:41
Да, странно это. Раньше мы были впереди, а сейчас, когда закрыли цеха, опустились ниже.
Комментарий к новости:В Национальном экологическом рейтинге Мурманская область вышла из десятки лучших в России, где до этого держалась несколько лет подряд
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
23.03.21 18:56
Здравствуйте, зрители телеканала «Арктик-ТВ». Пишет Вам большой спец. в области педагогики! С большим интересом я и весь коллектив МБОУ КШМ просмотрели телепередачу "КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ" с участием
Комментарий к новости:КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Почему при уборке снега прилагаются титанические усилия, но результат получается неудовлетворительный – ответ знает Евгений Никора
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире11:10«Международные новости». Информационная программа (12+)11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир
-PRO Деньги (16+)Реальные располагаемые денежные доходы у северян снижаются-PRO Валюту (16+)Рубль в начале торгов слабо растёт к доллару и евро-PRO Энергетику (18+)Во втором квартале 2021 года в Умбе будет введена в эксплуатацию четвертая торфяная котельная-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 25 марта-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Правительство РФ расширило ряду категорий работников возможности досрочного выхода на пенсию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика