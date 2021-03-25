Росрыболовство планирует масштабную реконструкцию рыбных терминалов Мурманского морского порта

Росрыболовство в рамках утверждённой Минсельхозом России Стратегии развития морских терминалов для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота с учетом береговой логистической инфраструктуры, предназначенной для транспортировки, хранения и дистрибуции рыбной продукции на период до 2030 года, готовит проект масштабной реконструкции рыбных терминалов Мурманского морского порта. Речь идёт не только об обновлении существующих причалов рыбного порта, но и о создании совершенно нового терминала на искусственно созданном земельном участке, швартоваться у которого смогут гигантские суда, такие как атомный лихтеровоз «Севморпуть».

Проект стал темой обсуждения в ходе рабочей встречи губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с заместителем руководителя Федерального агентства по рыболовству Петром Савчуком.

Губернатор поблагодарил замглавы Росрыболовства за традиционно конструктивное сотрудничество с Мурманской областью и, в частности, за поддержку инвестиций в рыбопромышленный комплекс Мурмана.

«Помимо текущих вопросов, мы всегда находим в вашем лице поддержку создания новых производств. Пример тому – этот проект, связанный с инвестициями в инфраструктуру рыбного порта. Это очень серьёзные деньги, и главное, что это новые инвестиции в экономику нашей области и поддержка рыбопромышленного комплекса как такового», – отметил Андрей Чибис.

Пётр Савчук объяснил необходимость реконструкции рыбных мощностей Мурманского порта техническими характеристиками современных промысловых судов. Чтобы вести промысел в полярных областях, суда должны иметь усиленный корпус и, соответственно, большую осадку. Нынешние глубины у причалов рыбного порта не позволяют стивидорам обрабатывать такие суда, требуются дорогостоящие дноуглубительные и прочие работы, строительство новых складов. Кроме того, в планах у Росрыболовства – создание «с нуля» современного рыбного терминала, способного принимать суда любого класса.

«На сегодня лихтеровоз «Севморпуть» не может сюда заходить и полноценно отгружаться. Первый этап посвящён именно этому – новый причал, где сможет подходить лихтеровоз и отгружать рефрижераторные и любые другие контейнеры. Мы должны сделать терминал, который мог бы комплексно работать и обслуживать максимальное количество грузов. Второй этап посвящён тому, чтобы мы могли полноценно современные суда вводить в работу, чтобы они могли заходить в Мурманск, выгружать продукцию, а также обслуживаться и ремонтироваться. Это комплексная задача, с Минпромторгом мы её обсуждаем, и есть уже видение, как это всё организовать», – подчеркнул Пётр Савчук.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, замглавы Росрыболовства заручился поддержкой Андрея Чибиса в поиске частных партнёров для реализации проекта.