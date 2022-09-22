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Мурманская область. Арктика (16+)22.09.22 09:30

Росрыболовство предложило запустить биржевую торговлю рыбой

Росрыболовство предлагает с 2024 года запустить биржевую торговлю рыбой, которая, по сути, будет представлять собой аукционную торговлю, сообщил глава ведомства Илья Шестаков.

«Нам нужно принять закон, чтобы биржевая торговля смогла стать возможной. Для этого надо обязать рыбаков часть продукции реализовывать через биржу. Закон сейчас, насколько мне известно, был согласован со всеми другими ведомствами и, наверное, в ближайшее время будет внесен в правительство, но с отлагательным сроком вступления», — сказал он журналистам.

«По сути дела… это будет аукционная торговля, но для этого необходимо создание соответствующей инфраструктуры… К сожалению, пока у нас нет готовых площадок, которые могли бы этой аукционной торговлей заниматься», — добавил Шестаков.

«Мы понимаем, где они должны быть созданы, мы понимаем перспективы, поэтому мы вступление закона предлагаем с 2024 года с тем, чтобы было время эти площадки создать», — заключил Шестаков, уточнив, что запуск биржевой торговли рыбой может быть и перенесён.

Как сообщает 1prime.ru, Федеральная антимонопольная служба в июле сообщила о подготовке проекта дорожной карты по развитию в РФ биржевой торговли природными ресурсами, в том числе водными. Пилотный проект реализации водных биоресурсов на биржах не предполагал обязательств участников рынка продавать на таких торговых площадках часть продукции. Чуть позже Минфин предложил продавать на бирже до 25% вылова для стабилизации внутреннего рынка, что встретило сопротивление отраслевого сообщества.

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