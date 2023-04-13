Росрыболовство приглашает на конференцию по биоресурсам и рыболовству в Арктике

В рамках председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 годах, в Архангельске 11-12 мая состоится конференция по биоресурсам и рыболовству в Арктике.

Арктическая зона – стратегически важная территория Российской Федерации. Исследование и освоение запасов арктических вод, развитие инфраструктуры рыбохозяйственного комплекса региона, а также подготовка профессиональных кадров – актуальные вопросы, требующие комплексного и согласованного решения.

Конференция станет площадкой для диалога между представителями органов власти, науки и бизнеса для выработки эффективных механизмов, от которых зависит развитие Арктического региона и сохранение его экосистемы.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, мероприятие откроет пленарная сессия «Водные биологические ресурсы. Рыболовство и сохранение запасов в Арктике». Открыта аккредитация для СМИ pressa@fishcom.ru.

Ознакомиться с программой конференции и зарегистрироваться для участия можно на сайте.

Фото: https://gov-murman.ru