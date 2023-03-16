Росрыболовство приглашает на Первую Международную конференцию по биоресурсам и рыболовству в Арктике

Открыта регистрация на Первую Международную конференцию по водным биоресурсам и рыболовству в Арктике, которая состоится 11-12 мая в Архангельске.

Мероприятие входит в план основных мероприятий в рамках председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 гг.

На Конференции обсудят вопросы рыболовства и сохранения запасов в Арктике, промысел и регулирование рыболовства анадромных видов рыб, создания инфраструктуры рыбохозяйственного комплекса приарктических регионов и другие актуальные темы.

Планируется, что в мероприятии примут участие руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, руководитель Росприроднадзора Светлана Родионова, представители других заинтересованных федеральных ведомств, органов власти субъектов РФ, научного и отраслевого сообществ.

Регистрация для участников, гостей конференции и представителей СМИ по ссылке: https://fisharctic.ru/

Фото: https://vk.com/fish_gov_ru?z=photo-198760157_457239795%2Falbum-198760157_00%2Frev