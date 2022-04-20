Росрыболовство приступило к тестированию информационной системы по выдаче электронных разрешений на добычу ВБР для работы через портал «Госуслуги»

Все территориальные управления Росрыболовства приступят к тестовому использованию информационной вычислительной системы «Электронные разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов ГИС ОСМ».

Сервис разработан подведомственным Росрыболовству Центром системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС). Систему уже опробовали в Приморском территориальном управлении, на данном этапе решено распространить тестирование на всю территорию страны. Эксперимент продлится до 15 июня.

Как сообщает пресс-служба Росрыболовства, задача тестовой эксплуатации – переход на использование Единого портала госуслуг и дальнейшую полную автоматизацию процессов, связанных с приёмом и рассмотрением заявлений, поданных с использование ЕПГУ, оформлением, выдачей, регистрацией, приостановлением действия и аннулированием разрешений на добычу водных биоресурсов, а также внесением в них изменений.

Как отмечено на совещании в Росрыболовстве, система должна полностью заработать в 2022 году. Ожидается, что в весеннюю сессию будет принят закон об Электронном промысловом журнале (ЭПЖ) и электронных разрешений на добычу.

Сотрудники филиалов и отделов ЦСМС прошли обучение для опытной эксплуатации ИВС, чтобы консультировать пользователей, обрабатывать поступающие заявки, в том числе собирать информацию о необходимых доработках.

На 25 мая запланировано повторное совещание для анализа замечаний и предложений, которые будут выявлены в ходе тестирования.

К моменту вступления в силу поправок в законодательство рыбохозяйственная отрасль будет полностью готова к бесперебойной работе в новой информационно-вычислительной системе.

Введение электронного формата выдачи разрешений и ведения ЭПЖ повысит качество и эффективность учёта освоения водных биоресурсов, сократит временные и экономические затраты рыбаков, в целом упростит установленные административные процедуры.