Росрыболовство проведёт аукцион по продаже долей квот вылова крабов в Баренцевом море

23 января в рамках второго этапа распределения инвестиционных квот крабов в электронной форме Росрыболовство проведёт аукцион по продаже долей квот вылова крабов.

Как сообщает fish.gov.ru, заявки на участие подаются оператору электронной площадки – АО «Российский аукционный дом» с 0.00 27 декабря 2024 года до 8.00 (время московское) 20 января 2025 года.

На аукцион повторно выставлены 5 лотов с долями квот добычи (вылова) камчатского краба в Баренцевом море с инвестиционными обязательствами со снижением начальной цены лотов на 10%.

Инвестиционные обязательства предполагают строительство 3 среднетоннажных рыбопромысловых судов длиной свыше 50 метров для добычи крабов и 2 крупных логистических комплексов.