Росрыболовство распределило квоты для рыбохозяйственных бассейнов страны на 2021 год

Приказами Федерального агентства по рыболовству распределены части общего допустимого улова применительно к видам квот и по пользователям. Соответствующие документы опубликованы на официальном сайте Росрыболовства.

Для организации рыболовства Северного рыбохозяйственного бассейна:

- приказ от 10 декабря 2020 г. № 677 о распределении инвестиционных квот по пользователям Северного бассейна на 2021 г.;

- приказ от 10 декабря 2020 г. № 679 о распределении квот вылова в морских водах и международных квот по пользователям Северного бассейна на 2021 г.;

- приказ от 10 декабря 2020 г. № 680 о распределении квот добычи крабов в инвестиционных целях по пользователям Северного бассейна на 2021 г.