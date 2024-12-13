Росрыболовство распределило квоты на добычу водных биоресурсов в Северном бассейне на 2025 год

В новом году в рамках инвестиционных квот российские рыбаки будут вести промысел пикши и трески в районе регулирования Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству. Части общего допустимого улова водных биоресурсов утверждены приказом Росрыболовства в общем объёме около 18 тысяч тонн, следует из документа.

Кроме того, распределены части общего допустимого улова камчатского краба и краба-стригуна опилио в рамках инвестиционных квот в Баренцевом море объемом около 14 тысяч тонн.

В районах действия международных договоров российские рыбаки будут добывать морского окуня, синекорого палтуса, пикшу, треску. В районах, регулируемых национальным законодательством, будет вестись промысел камчатского краба, краба-стригуна опилио, северной креветки. Росрыболовство распределило и эти водные биоресурсы по пользователям.