Росрыболовство собирается провести проверку того, как инфекция могла проникнуть на борт траулера «Обеляй»

Сегодня заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук провёл очередное заседание штаба про противодействию распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Всем руководителям территориальных управлений и подведомственных организаций было предписано усилить принимаемые меры, а до судовладельцев довести информацию о том, что неисполнение требований Роспотребнадзора может привести к отзыву сертификата управления безопасностью (СУБ), что повлечет остановку деятельности судна.

«Ситуация всем понятна. Идет серьезный рост числа заболевших в целом по стране. При этом некоторые пользователи нарушают требования Роспотребнадзора и формально подходят к требованиям о тестировании и обсервации экипажа», – отметил руководитель штаба Петр Савчук.

Всем территориальным управлениям Росрыболовства предписано регулярно проводить дезинфекцию помещений и ввести «тотальный» масочный режим.

Часть сотрудников перевести на удаленную форму работы. «Все требования о дезинфекции помещений, об обеспечении индивидуальными средствами защиты должны неукоснительно соблюдаться, а в отношении тех, кто перешел на удаленный режим, необходимо организовать работу так, чтобы и на удаленке люди себя берегли и подходили к ситуации ответственно», – заявил руководитель штаба.

На заседании штаба была рассмотрена ситуация с российским траулером «Обеляй», который остановил промысел и прибыл в норвежский порт Тромсё, так как у одного из члена экипажа появились признаки коронавирусной инфекции. По результатам проведенных тестов вирус установлен у 24 членов экипажа. Было отмечено, что капитан судна предупредил норвежский порт о том, что на судне могут быть заболевшие, однако руководству Североморского территориального управления поручено провести проверку того, как инфекция могла проникнуть на борт судна. По итогам этой проверки будет принято решение в отношении компании-судовладельца.

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