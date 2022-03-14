Росрыболовство усилит контроль за обеспечением внутреннего рынка доступной российской рыбой

Отслеживание объёмов поставок рыбы на внутренний рынок и экспорт будут осуществляться в оперативном режиме. Такое поручение дал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на очередном заседании оперативного штаба, которые состоялось 11 марта в режиме видеоконференции с территориальными управлениями Росрыболовства.

На штабе обсудили вопрос обеспечения бесперебойной работы российского флота по всем бассейнам Российской Федерации и за пределами российских вод, меры по увеличению поставок уловов на внутренний рынок, сохранения ассортимента и доступности рыбы для населения.

Как сообщает пресс-служба Росрыболовства, к 10 марта общероссийский вылов достиг 930,5 тысячи тонн — на 5% больше уровня прошлого года. Увеличивается отправка минтай, сельди и трески в центральную Россию и страны АТР.

«Сейчас российский рыбодобывающий флот работает штатно, надо принять все меры, чтобы обеспечить эту стабильность в дальнейшем с учётом развития ситуации. Поэтому необходимо отслеживать все процессы в оперативном режиме и быть готовыми к необходимым действиям. Очень важна работа с рыбаками на местах, в регионах. Безусловно, необходимо всестороннее содействие отечественным предприятиям со стороны представителей загранаппарата Росрыболовства», — подчеркнул Илья Шестаков.