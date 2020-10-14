Росрыболовство видит перспективу в развитии арктического промысла. Такое мнение в ходе научно-практической конференции на борту парусника «Седов» в порту Сабетта (Ямал) высказал глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Как сообщает пресс-служба Федерального агентства, в ходе конференции были затронуты вопросы развития рыболовства в арктических морях, потенциала Северного морского пути в качестве транспортной артерии по доставке рыбной продукции с Дальнего Востока в западную часть страны, сохранения экологии и восполнения рыбных запасов.

«Мы видим активное развитие возможностей осуществление рыболовства в Арктике. В 2019 году нашими научными сотрудниками были проведены трансарктические исследования, в ходы которых были обнаружены виды водных биологических ресурсов, которые ранее не встречались в тех районах. В Карском море был обнаружен достаточно большой запас крабов, который будет в ближайшее время введен в промысел. В Чукотском море наблюдаются большие скопления взрослого минтая», - сказал Илья Шестаков.

«Что касается транспортировки рыбной продукций по Северному морскому пути – мы не первый год осуществляем такие поставки. Но важно отметить, что в связи со сложной ледовой обстановкой пока что объёмы поставок не столь значительны. Мы видим в этом серьёзный потенциал и надеемся на организацию совместной работы с «Атомфлотом» для наращивания объемов поставок через СМП», - добавил он.

Помимо этого руководитель Росрыболовства рассказал о безопасности легального промысла для окружающей среды.

«Легальный бизнес никакого ущерба природе не наносит. Наша система организации рыболовства признана во всем мире как наиболее безопасное по отношению к экологии. Наибольшую опасность в сфере рыболовства безусловно представляет именно браконьерский промысел, так как выловленные ими объеёы не учитываются и не могут быть спрогнозированы, не говоря уже о методах и орудиях, которые могут нанести существенный ущерб водной среде. Борьба с браконьерами является важной составляющей нашей работы и работы Пограничной службы Российской Федерации».

Место проведения конференции было выбрано не случайно. Вахтовый посёлок Сабетта – опорный пункт проекта по добыче, сжижению и транспортировке газа «Ямал СПГ», который реализуется на полуострове Ямал за Полярным кругом на базе Южно-Тамбейского месторождения. Одна из задач экспедиции «Седова» по СМП – обратить внимание мирового сообщества на экологическую ответственность при освоении Арктики, бережное и рациональное использование ее ресурсов.