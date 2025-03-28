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Мурманская область. Арктика (16+)28.03.25 15:30

Росрыболовство завершило модернизацию филиала Центра системы мониторинга рыболовства и связи в Мурманске

Федеральное агентство по рыболовству проводит масштабную работу по цифровизации отрасли и созданию единой инфраструктуры ведомства, включая регионы. В рамках технического перевооружения отрасли модернизирован Мурманский филиал Центра системы мониторинга рыболовства и связи.

Как сообщает пресс-служба Росрыболовства, в Мурманске обрабатывается и хранится информация о результатах промысла в Северном, Западном и Азово-Черноморском рыбохозяйственных бассейнах. Для Северного бассейна специалисты ЦСМС готовят к внедрению новый формат трансграничного электронного обмена данными о рыболовстве.

«Систему испытывают Россия и Норвегия в зонах совместного регулирования промысла. Итоги планируется подвести в конце года на заседании Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству (СРНК) и затем полностью перейти на новый формат», – заявил начальник ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи» Александр Михайлов.

За 2024 год рыбаки Северного, Западного и Азово-Черноморского бассейнов подали 13 тысяч заявлений на получение документов в электронной форме и внесение изменений к ним, с начала 2025 года — 3,5 тысячи.

«Важно, что все больше услуг становятся доступными в электронном формате, сокращается срок их оказания. С 2025 года мы приступили к переводу оформления разрешений на добычу водных биологических ресурсов в проактивный режим. Внедрение этой системы позволит рыбакам получать разрешения в течение одного рабочего дня. В этом году также планируется разработка функции по ведению цифрового профиля рыбоводных и рыболовных участков. Для реализации этих проектов продолжим модернизацию инфраструктуры в регионах», – отметил заместитель руководителя Росрыболовства Андрей Яковлев.

 

 

Фото: https://fish.gov.ru/news/2025/03/27/rosrybolovstvo-zavershilo-modernizacziyu-filiala-czentra-sistemy-monitoringa-rybolovstva-i-svyazi-v-murmanske/

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