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Мурманская область. Арктика (16+)18.07.25 11:00

«Россельхозбанк» начал выпускать Единую карту жителя Мурманской области

Для её оформления можно обратиться в любое отделение банка в регионе с паспортом и СНИЛС. Получить ЕКЖ от «Россельхозбанка» можно с 18 лет. Выпуск занимает до семи рабочих дней с момента подачи заявления на получение.

«Проект «Единая карта жителя Мурманской области», объединяющий банковские услуги и социальные сервисы региона, рад приветствовать нового участника — «Россельхозбанк». Теперь северяне могут оформлять ЕКЖ через дополнительные каналы обслуживания нового партнёра, расширяя возможности взаимодействия с проектом. Оформление карты остаётся абсолютно бесплатным, а получить её можно, обратившись в любое отделение банка-эмитента», — сообщила министр цифрового развития Мурманской области Елена Семенова.

Проект начал свою работу в 2022 году и продолжает активно развиваться, предоставляя жителям удобные инструменты: проезд в общественном транспорте, оплату коммунальных услуг, доступ к государственным сервисам, участие программе лояльности от партнёров.

«Карта жителя сочетает в себе высокий уровень сервиса и выгодные условия использования, а вместе с небанковским наполнением единой карты наши клиенты смогут получить индивидуальный подход и предложения от «Россельхозбанка». Мы уверены, что она станет надёжным партнёром для всех, кто ценит удобство и экономию», — отметил директор Мурманского центра развития бизнеса «Россельхозбанка» Сергей Мазунов.

Единая карта жителя Мурманской области разработана на базе дебетовой карты национальной платёжной системы «Мир». Её выпуск и обслуживание бесплатные, помимо этого, держатели автоматически подключаются к программе лояльности платёжной системы «Мир» и могут получать кешбэк при покупках у партнёров российской платёжной системы.

Единая карта жителя Мурманской области поддерживает технологию бесконтактной оплаты и заменяет проездной билет с тарифом «Электронный кошелёк», который предусматривает списание с отдельного транспортного счета. Для оплаты карту необходимо приложить к терминалу или обычному валидатору.

В настоящее время участниками проекта являются крупнейшие банки региона, такие как «ВТБ», «Сбербанк», «Совкомбанк» и «Россельхозбанк». Выдано более 113 тысяч карт жителя, а в число партнёров проекта вошли свыше 100 компаний.

Напомним, для учащихся в Мурманской области действует право льготного проезда на общественном транспорте.

Предоставляются следующие варианты использования карты жителя:

– безлимитный проездной на месяц: неограниченное количество поездок в течение календарного месяца;

– безлимитный проездной на 10 дней: неограниченное количество поездок в течение 10 дней;

– льготный электронный кошелек: скидка 50% на городских маршрутах и 60% на пригородных маршрутах на территории всего региона.

Школьники младше 18 лет могут оформить себе нефинансовую карту через портал «Госуслуги».

По вопросам обслуживания карты можно обратиться в контакт-центр «Россельхозбанка» по номеру 8 (8152) 258-661 (добавочный 4618 и 4620). Адреса офисов – на сайте проекта karta51.ru.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550525/#&gid=1&pid=1

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