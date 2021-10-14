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Мурманская область. Арктика (16+)14.10.21 14:30

«Россети Северо-Запад» готовы обеспечить необходимые мощности резидентам территории опережающего развития «Столица Арктики» в Мурманской области

Стоимость строительства инфраструктуры составит около 5 млрд рублей

Сегодня, 14 октября, на форуме «Российская энергетическая неделя» генеральный директор «Россети Северо-Запад» Артем Пидник и заместитель генерального директора по инвестициям Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Роман Чичканов подписали соглашение и дорожную карту по созданию электросетевой инфраструктуры для резидентов ТОР «Столица Арктики».

Стороны договорились о взаимодействии для обеспечения территории опережающего развития на западном берегу Кольского залива необходимыми мощностями.

«Реализация этого проекта федерального масштаба невозможна без развития электросетевой инфраструктуры. Мы готовы обеспечить необходимую мощность для резидентов «Столицы Арктики». Уверен, что проект станет стимулом для развития экономики Мурманской области на годы вперёд», — отметил Артем Пидник.

«Столица Арктики» — первая арктическая ТОР, на которую распространены преференции, действующие на Дальнем Востоке.

Статус резидентов территории присвоен девяти субъектам нефтегазовой, строительной, транспортной и логистической отраслей с проектами общей стоимостью 103,7 млрд рублей и планами создать 4,8 тысячи рабочих мест. Уже вложено 65,4 млрд рублей, трудоустроено более тысячи человек.

«Центры питания планируется создать с запасом мощности, чтобы сразу обеспечивать электроэнергией и будущие инвестиционные проекты. Стоимость строительства инфраструктуры, по предварительным оценкам, составит около 5 млрд рублей. Проект может быть реализован с применением механизма Арктической концессии, разработанного Минвостокразвития России. Такой формат государственно-частного партнерства предполагает компенсацию инвесторам до 100% от стоимости объекта инфраструктуры в течение 10-20 лет. Механизм позволяет опережающими темпами создавать необходимую инфраструктуру в Арктике, от наличия которой зависит динамичное развитие региона, его инвестиционная привлекательность, появление здесь новых предприятий, формирование качественных условий для жизни людей», — отметил Роман Чичканов.

«Я благодарен «Россети Северо-Запад» и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики за сотрудничество по развитию электрической инфраструктуры на Западном берегу Кольского залива. Это позволит создать комфортные условия для резидентов «Столицы Арктики» и откроет дополнительные возможности для развития бизнеса, привлечения инвестиций, повышения качества жизни в Мурманской области», — отметил губернатор Андрей Чибис.

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