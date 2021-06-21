«Россети Северо-Запад» готовы построить электросетевую инфраструктуру для туристического кластера «Валла Тунтури» в Мурманской области
Сегодня генеральный директор «Россети Северо-Запад» Артём Пидник и губернатор Андрей Чибис обсудили подключение к сетям крупных региональных объектов и подготовку компании к зиме.
«Мы на Петербургском международном экономическом форуме договорились, что в рамках нашего партнёрства предметно продолжим разговор по вопросу развития электросетевого комплекса Мурманской области. А также повестку по дополнительным инвестициям на его развитие и, конечно, вопрос по модернизации электросети в Териберке. Электроснабжение – важнейшая для нас история с точки зрения инвестразвития», – отметил Андрей Чибис.
Артём Пидник рассказал, что «Россети Северо-Запад» готовы построить электросетевую инфраструктуру для туристического кластера «Валла Тунтури», создание которого планируется в Мурманской области.
«Для технологического присоединения такого крупного проекта, включающего подключение к сетям множества объектов, нужен большой подготовительный этап. Прорабатываем все детали для своевременного строительства сетей. Уверен, что объект повысит туристическую привлекательность региона и принесёт области экономический эффект», — отметил Артём Пидник.
Также глава сетевой компании рассказал Андрею Чибису о подготовке компании к зиме. В этом году «Россети Северо-Запад» направили на ремонт электросетевого комплекса региона 570 млн рублей. Энергетики выполняют все работы в полном объёме.
Компания отремонтирует более
Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в июле энергетики отремонтируют линию 150 кВ, обеспечивающую электроснабжение отдаленного города Островной. Это ЛЭП протяженностью