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Мурманская область. Арктика (16+)21.06.21 16:30

«Россети Северо-Запад» готовы построить электросетевую инфраструктуру для туристического кластера «Валла Тунтури» в Мурманской области

Сегодня генеральный директор «Россети Северо-Запад» Артём Пидник и губернатор Андрей Чибис обсудили подключение к сетям крупных региональных объектов и подготовку компании к зиме.

«Мы на Петербургском международном экономическом форуме договорились, что в рамках нашего партнёрства предметно продолжим разговор по вопросу развития электросетевого комплекса Мурманской области. А также повестку по дополнительным инвестициям на его развитие и, конечно, вопрос по модернизации электросети в Териберке. Электроснабжение – важнейшая для нас история с точки зрения инвестразвития», – отметил Андрей Чибис.

Артём Пидник рассказал, что «Россети Северо-Запад» готовы построить электросетевую инфраструктуру для туристического кластера «Валла Тунтури», создание которого планируется в Мурманской области.

«Для технологического присоединения такого крупного проекта, включающего подключение к сетям множества объектов, нужен большой подготовительный этап. Прорабатываем все детали для своевременного строительства сетей. Уверен, что объект повысит туристическую привлекательность региона и принесёт области экономический эффект», — отметил Артём Пидник.

Также глава сетевой компании рассказал Андрею Чибису о подготовке компании к зиме. В этом году «Россети Северо-Запад» направили на ремонт электросетевого комплекса региона 570 млн рублей. Энергетики выполняют все работы в полном объёме.

Компания отремонтирует более 200 км линий электропередачи, 27 трансформаторных подстанций и 4,1 тысячи изоляторов, расчистит 750 гектаров просек воздушных линий.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в июле энергетики отремонтируют линию 150 кВ, обеспечивающую электроснабжение отдаленного города Островной. Это ЛЭП протяженностью 200 км, проходящая по тундре и побережью Баренцева моря, поэтому бригады и материалы доставят на вездеходах и вертолете.

 

 

 

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