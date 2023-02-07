«Россети Северо-Запад» начнут строительство новой энергетической инфраструктуры на западном берегу Кольского залива

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис 6 февраля провёл рабочую встречу с генеральным директором ПАО «Россети Северо-Запад» Артёмом Пидником. Основным вопросом повестки стало обсуждение развития Мурманского транспортного узла.

«Совсем недавно Президент Владимир Путин обратил на необходимость и важность этого проекта. Благодаря поддержке Минвостокразвития Мурманская область получила 4,2 млрд рублей на развитие энергоснабжения на западном берегу Кольского залива. Это необходимо для того, чтобы резиденты ТОР, а также новые проекты Арктической зоны РФ имели возможность реализоваться еще быстрее. Рассчитываем, что ваши специалисты выполнят необходимые работы по созданию инфраструктуры качественно и в срок», – отметил глава региона.

«Благодаря вниманию с вашей стороны в регионе появляется все больше резидентов территории опережающего развития. Наша стратегическая задача – обеспечить необходимую мощность на этой территории. Помимо этого, ведем системную работу по повышению надежности и развитию электросетевой инфраструктуры Заполярья. В этом году вложим в электросетевой комплекс Мурманской области 2 млрд рублей. В частности, отремонтируем 139 км линий электропередачи, 30 трансформаторных подстанций, заменим более 4 тысяч изоляторов, расчистим почти 600 гектаров просек воздушных линий. Уверен, что все работы будут выполнены в необходимые сроки», – сказал гендиректор «Россети Северо-Запад».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, также в рамках рабочей встречи состоялось подписание соглашения о сотрудничестве. Оно касалось вопросов внедрения Регионального инвестиционного стандарта.

«У предпринимателей появится возможность оперативно решать свои вопросы по подключению к электроснабжению. Так, в региональном филиале «Россети Северо-Запад» появится специальный уполномоченный. Кроме того, данные будут открыты и доступны для представителей любого вида бизнеса», — пояснил губернатор.

Артём Пидник подчеркнул, что соглашение позволит синхронизировать планы «Россети Северо-Запад» по развитию электросетевой инфраструктуры с планами региона, отметив, что это благоприятно повлияет на развитие инвестиционного климата в Мурманской области.

Фото предоставлено пресс-службой компании «Колэнерго».