«Россети Северо-Запад» обеспечат 71 МВт мощности резидентам ТОР «Столица Арктики» в Мурманской области

«Россети Северо-Запад» обеспечат 71 МВт мощности резидентам территории опережающего развития «Столица Арктики» в Мурманской области. Об этом вчера говорили генеральный директор сетевой компании Артём Пидник и губернатор региона Андрей Чибис в рамках встречи на полях Петербургского международного экономического форума.

В частности, «Россети Северо-Запад» обеспечат мощность для морского терминала «Тулома». Через него с железнодорожного на морской транспорт будут переправлять до 6 млн тонн грузов в год.

Терминал планируется ввести в 2023 году. В нем создадут почти 250 рабочих мест. Резиденты «Столицы Арктики» – 8 субъектов нефтегазовой строительной, транспортной и логистической отраслей.

«Территория «Столица Арктики» – проект федерального масштаба и ключевой стимул для развития экономического потенциала Мурманской области. Для нас в приоритете энергоснабжение его резидентов. Мы готовы обеспечить необходимые на сегодня 71 МВт мощности», – отметил Артём Пидник.

Андрей Чибис отметил, что работа энергетиков – необходимое условие реализации крупных региональных проектов.

«Без надежного электроснабжения невозможно говорить о росте промышленного потенциала. Мы благодарны компании «Россети Северо-Запад» за качественную и эффективную работу», – сказал глава региона.