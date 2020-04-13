Россети Северо-Запад» обеспечили электроснабжение мобильного госпиталя МЧС в Мурманской области

Компания «Россети Северо-Запад» в кратчайшие сроки обеспечила 400 кВт мощности для мобильного госпиталя МЧС, который развернули по просьбе губернатора Мурманской области в сельском поселении Междуречье Кольского района Мурманской области.

Энергетики оперативно доставили резервный источник электроснабжения мощностью 400 кВт из Мурманска. В настоящее время специалисты подключили палаточный госпиталь и обеспечили мощность для его расширения.

На объекте круглосуточно будут дежурить бригады энергетиков для контроля за надежностью электроснабжения госпиталя. Компания организовала доставку топлива каждые 12 часов для бесперебойной работы резервного источника питания.

Мобильный госпиталь МЧС разворачивается на территории сельского поселения Междуречье Кольского района. Объект позволит проводить медицинскую сортировку, маршрутизацию, диагностику и лечение заболевших, в первую очередь с крупных близлежащих промышленных площадок.

«В нынешних условиях важно действовать на опережение, так как от нашей работы зависит здоровье людей. Поэтому мы применяем максимально оперативные решения для подключения таких стратегических объектов как мобильные госпитали. Помимо этого, мы держим на особом контроле электроснабжение всех социально значимых объектов», — подчеркнул генеральный директор «Россети Северо-Запад» Артём Пидник.

Напомним, с 23 марта по всей стране «Россети» согласно приказу главы холдинга Павла Ливинского взяли на особый контроль надежность и бесперебойность энергоснабжения ключевых объектов социальной инфраструктуры, прежде всего, медицинские учреждения, центры приема обращений граждан, объекты, обеспечивающие предоставление госуслуг и доступа к сети Интернет. Особое внимание также уделено организациям, предоставляющим населению онлайн-услуги, а также транспортно-логистическим центрам.

«Спасибо компании «Россети Северо-Запад» за оперативную работу. Очень важно, что мы можем сосредоточиться на главном — здоровье людей, не переживая за надёжное электроснабжение мобильного госпиталя», — отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.