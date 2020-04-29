«Россети Северо-Запад» взяли на особый контроль 300 электросетевых объектов в зоне риска половодья

Наибольшему риску весеннего половодья традиционно подвержены северные регионы. Так, в Архангельской и Мурманской областях, Республиках Коми и Карелия в начале мая низинные территории могут быть подтоплены из-за заторов и дрейфа льда в крупных реках и озёрах.

Компания «Россети Северо-Запад» взяла на особый контроль 300 электросетевых объектов в зоне риска весеннего половодья. Среди них – воздушные линии, высоковольтные и трансформаторные подстанции.

При необходимости к ликвидации последствий паводка готовы приступить 37 мобильных бригад. В их распоряжении – 101 единица техники, 59 плавсредств – аэросаней-амфибий, моторных лодок и катеров.

Для электроснабжения социальных объектов в случае временных отключений подготовлено 292 резервных источника питания общей мощностью 47,1 МВт.

В населенные пункты, которые могут быть отрезаны от «большой земли», энергетики заблаговременно доставили аварийный запас материалов и опор. На период весеннего половодья запрещены все виды плановых работ на воздушных линиях и подстанциях, которые находятся в подтопляемых зонах