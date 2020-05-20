«Россети Северо-Запад» за первые четыре месяца 2020 года подключили к электрическим сетям 26 социальных объектов

Компания «Россети Северо-Запад» в январе-апреле 2020 года подключили к электрическим сетям 26 социальных объектов в семи регионах присутствия. Среди них – медицинские учреждения, детские сады, школы и котельные.

Компания обеспечила мощность для медицинских учреждений в деревнях Блясино, Большое Загорье, Кошелевицы, Лютые Болоты и Покровское Псковской области, селе Ковдозеро Мурманской области, деревне Большая Слудка Архангельской области, деревнях Григорово, Ореховно и Школьная Новгородской области.

Также в апреле этого года «Россети Северо-Запад» в кратчайшие сроки обеспечили электроснабжение мобильного госпиталя МЧС, который развернули по просьбе губернатора Мурманской области в сельском поселении Междуречье Кольского района Мурманской области.

В общей сложности в январе-апреле компания выполнила 4,2 тысячи договоров технологического присоединения. Энергетики обеспечили физическим и юридическим лицам 114 МВт мощности.