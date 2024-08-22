России и Китаю важно совместно использовать возможности Севморпути - Михаил Мишустин

Вчера в рамках официального визита премьера Госсовета Китая Ли Цяна в Россию состоялась 29-я регулярная встреча глав правительств России и Китая.

В приветственном слове Михаил Мишустин, председатель правительства России, отметил, что в прошлом году российско-китайский товарооборот увеличился на 23%, достиг очередного рекорда, превысив 20 трлн рублей, или 1,6 трлн юаней.

«Укрепляется энергетическое партнёрство. У России лидирующие позиции по экспорту нефти в Китай, - сказал премьер-министр Михаил Мишустин. - В скором времени выйдем на первое место по природному газу. На хорошем уровне поставки угля. Продвигается совместная работа в мирном атоме. Обсуждаем условия новых масштабных инициатив.

Активно развиваем и промышленную кооперацию. Есть совместные проекты в авиа- и автомобилестроении, добывающей и газохимической отраслях, металлургии. Мы намерены расширять обмены в наукоёмких областях, таких как космос, сквозные технологии, искусственный интеллект. Объединив богатый научный потенциал России и производственные, технологические возможности Китая, уверен, мы можем достигнуть больших успехов.

Нацелены также на увеличение поставок сельхозтоваров на китайский рынок. Благодаря проведению выставки «Сделано в России» граждане Китая смогли детально познакомиться с нашей продовольственной продукцией, оценить её качество.

Для дальнейшего наращивания экономического взаимодействия надо продолжать выстраивать надёжные транспортно-логистические коридоры, совместно использовать возможности Северного морского пути».

Напомним, в мае 2024 года по итогам встречи российского президента и лидера КНР была достигнута договоренность о создании отдельного межправительственного органа — подкомиссии по развитию Севморпути. Первое её заседание может состояться в октябре 2024 года.

По итогам 29-й регулярной встречи глав правительств России и Китая Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цян подписали ряд документов, среди которых Меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта Российской Федерации и Министерством транспорта Китайской Народной Республики по вопросу оказания содействия применению высокоавтоматизированных транспортных средств при осуществлении трансграничных перевозок грузов, Меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта Российской Федерации и Министерством транспорта Китайской Народной Республики по сотрудничеству в области поиска и спасания на море.

Фото: http://government.ru/news/52427/