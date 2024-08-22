Театральные премьеры и выступления виртуозных музыкантов: областные учреждения культуры готовятся к началу нового творческого сезонаКо Дню государственного флага северян всех возрастов ждёт насыщенная культурная программа
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)22.08.24 10:15

России и Китаю важно совместно использовать возможности Севморпути - Михаил Мишустин

Вчера в рамках официального визита премьера Госсовета Китая Ли Цяна в Россию состоялась 29-я регулярная встреча глав правительств России и Китая.

В приветственном слове Михаил Мишустин, председатель правительства России, отметил, что в прошлом году российско-китайский товарооборот увеличился на 23%, достиг очередного рекорда, превысив 20 трлн рублей, или 1,6 трлн юаней.

«Укрепляется энергетическое партнёрство. У России лидирующие позиции по экспорту нефти в Китай, - сказал премьер-министр Михаил Мишустин. - В скором времени выйдем на первое место по природному газу. На хорошем уровне поставки угля. Продвигается совместная работа в мирном атоме. Обсуждаем условия новых масштабных инициатив.

Активно развиваем и промышленную кооперацию. Есть совместные проекты в авиа- и автомобилестроении, добывающей и газохимической отраслях, металлургии. Мы намерены расширять обмены в наукоёмких областях, таких как космос, сквозные технологии, искусственный интеллект. Объединив богатый научный потенциал России и производственные, технологические возможности Китая, уверен, мы можем достигнуть больших успехов.

Нацелены также на увеличение поставок сельхозтоваров на китайский рынок. Благодаря проведению выставки «Сделано в России» граждане Китая смогли детально познакомиться с нашей продовольственной продукцией, оценить её качество.

Для дальнейшего наращивания экономического взаимодействия надо продолжать выстраивать надёжные транспортно-логистические коридоры, совместно использовать возможности Северного морского пути».

Напомним, в мае 2024 года по итогам встречи российского президента и лидера КНР была достигнута договоренность о создании отдельного межправительственного органа — подкомиссии по развитию Севморпути. Первое её заседание может состояться в октябре 2024 года.

По итогам 29-й регулярной встречи глав правительств России и Китая Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цян подписали ряд документов, среди которых Меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта Российской Федерации и Министерством транспорта Китайской Народной Республики по вопросу оказания содействия применению высокоавтоматизированных транспортных средств при осуществлении трансграничных перевозок грузов, Меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта Российской Федерации и Министерством транспорта Китайской Народной Республики по сотрудничеству в области поиска и спасания на море.

 

Фото: http://government.ru/news/52427/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Токари оказались самыми востребованными в судостроении
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Комментарий к новости:В Полярных Зорях в июле 2024 года на 10 родившихся мальчиков зарегистрировано рождение всего лишь одной девочки
Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
Комментарий к новости:В Мурманске на улице Кильдинская будет построена новая спортивная площадка
-Правовая консультация (18+)Установление границ земельного участка - возможность без лишних проблем совершать сделки с недвижимостью
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30Новости. Информационная программа (12+)13:00«Метод Фрейда». Художественный сериал, 4 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Мошенники все чаще атакуют граждан, но обмануть их злоумышленникам удаётся реже: итоги II квартала-PRO Валюту (16+)Доллар США слабо меняется к евро, фунту стерлингов и иене-PRO Энергетику (18+)Пуск первого энергоблока Кольской АЭС-2 намечен на 2035 год - директор Кольской АЭС Василий Омельчук-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 22 августа-PRO Нефть и газ (18+)Губернатор Андрей Чибис поблагодарил министра энергетики РФ Сергея Цивилева за поддержку проектов развития сетевой инфраструктуры в Мурманской области-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон о запрете треш-стримов
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика