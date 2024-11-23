Мурманская область. Арктика (16+)23.11.24 08:40
«России лики» – с любовью к Родине, к Северу, к своим родным и близким
Сегодня, 23 ноября, в 15.00 в «Научке» состоится презентация новой книги поэта Валерия Чарторийского.
Как сообщает vk.com/murmannauchka, сборник «России лики» – это логическое продолжение предыдущих книг автора, исполненных любовью к Родине, любовью к Северу, любовью к своим родным и близким.
Валерий Павлович Чарторийский – поэт, член Союза писателей России, родился на Украине, в Волынской области. Публиковался в малотиражной газете Ленинградского института авиационного приборостроения, газете «Западная Лица», литературно-публицистическом журнале «ПИСАТЕЛЬ XXI век», тематических сборниках.
Вход свободный. (16+)
Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457284121%2Falbum-44573273_00%2Frev
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
18.11.24 13:51
"...математическую модель и разработали целый пакет мер, который позволит снизить количество пыли..." О какой моделе речь? Если выгоднее было отгружать из Новороссийска, Сочи и СПб, но возили в Мурман
VtcnysQ51
18.11.24 13:21
Хорошее интервью. Оценки даны без прикрас, картина понятна. Падения были, переживём и этот период.
SeVFloT83
15.11.24 17:35
Ну, с Новым годом, с новыми ценами! Как это по-нашему!
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