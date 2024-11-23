«России лики» – с любовью к Родине, к Северу, к своим родным и близким

Сегодня, 23 ноября, в 15.00 в «Научке» состоится презентация новой книги поэта Валерия Чарторийского.

Как сообщает vk.com/murmannauchka, сборник «России лики» – это логическое продолжение предыдущих книг автора, исполненных любовью к Родине, любовью к Северу, любовью к своим родным и близким.

Валерий Павлович Чарторийский – поэт, член Союза писателей России, родился на Украине, в Волынской области. Публиковался в малотиражной газете Ленинградского института авиационного приборостроения, газете «Западная Лица», литературно-публицистическом журнале «ПИСАТЕЛЬ XXI век», тематических сборниках.

Вход свободный. (16+)

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457284121%2Falbum-44573273_00%2Frev