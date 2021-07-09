России нужно усилить разведку новых месторождений на шельфе Арктики – Михаил Мишустин

России необходимо активизировать поиск и разведку новых крупных месторождений, обратив особое внимание на континентальный шельф морей Северного Ледовитого океана, малоизученные регионы Восточной Сибири и Дальнего Востока, считает премьер-министр Михаил Мишустин.

Во время заседания правительства РФ, которое состоялось 8 июля, он отметил: «Сегодня мы обсудим стратегический вопрос о развитии минерально-сырьевой базы. В первую очередь речь об углеводородах, угле, чёрных и цветных металлах. По запасам и добыче большинства полезных ископаемых наша страна находится в группе мировых лидеров. Важно создать условия, которые позволят обеспечивать достаточный прирост запасов, чтобы в долгосрочной перспективе он оставался выше добычи. Для этого нужно усилить поиск и разведку новых крупных месторождений. Особое внимание обратить на континентальный шельф морей Северного Ледовитого океана, малоизученные регионы Восточной Сибири, Дальнего Востока».

- Необходимо активнее внедрять современные технологии, прежде всего для перевода в цифру миллионов единиц накопленной геологической информации всех государственных услуг в этой сфере. Это позволит повысить контроль за рациональным использованием и охраной недр, сделать разработку месторождений более эффективной и рентабельной, обеспечить более строгое соблюдение экологических стандартов, прозрачные и понятные правила в сфере пользования недрами. Это необходимое условие для привлечения новых инвестиций, — сказал глава правительства страны.