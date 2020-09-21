России понадобится 10 лет на полный переход на перерабатываемые пакеты

Бизнес сформировал предложения по сокращению отходов, которые не подлежат переработке и оказываются на свалках. Компании предложили властям подготовить рекомендации для торговли, которые позволят сетям постепенно отказаться от пластиковых пакетов, которые продаются покупателям или выдаются бесплатно. В том числе в пользу биоразлагаемых.

Как сообщают «Известия» с ссылкой на документы Минэкономразвития, ведомство направило в аппарат правительства протокол от 21 августа по итогам совещания рабочей группы по подготовке концепции совершенствования института расширенной ответственности производителей. Эту концепцию утвердят до конца года, основная цель документа — сокращение мусора, поступающего на полигоны, и создание системы его переработки.

В протоколе Минэкономразвития отмечается, что в рекомендациях будет сказано, в какие сроки и каким образом сети будут вводить в оборот новые типы пакетов, а также определено соотношение неперерабатываемой (или трудноперерабатываемой) и перерабатываемой упаковки.

Пластиковые, полиэтиленовые пакеты относят к сложно перерабатываемым отходам. Есть также упаковка из так называемых оксоразлагаемых полимеров — в них добавляют специальное вещество, которое ускоряет разложение пластика. О безопасности этого материала до сих пор ведутся споры.

По мнению экспертов, это разумное решение — вводить в оборот упаковку, изготовленную из пригодных к утилизации материалов, сказали в пресс-службе Минэкономразвития.

Председатель совета Торгово-промышленной палаты по развитию потребительского рынка Александр Борисов напомнил «Известиям», что торговые сети во всем мире стремятся постепенно уходить от пластиковых пакетов. Хотя такая трансформация в РФ столкнется с серьёзными трудностями: пока в стране нет необходимого объёма материалов для производства перерабатываемой упаковки. Но примеры полного или частичного отказа от пластиковых пакетов в торговых сетях уже есть. По оценкам Борисова, полный переход на перерабатываемые пакеты может произойти в течение 10 лет.