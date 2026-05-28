Россия — крупнейшая арктическая держава, и такие стратегически важные регионы, как Мурманская область, являются её оплотами в Заполярье

Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в поздравлении с Днём Мурманской области, которое адресовано губернатору региона Андрею Чибису и спикеру местной облдумы Сергею Дубовому, передаёт 28 мая пресс-служба палаты регионов.

«Кольская земля обладает богатой ресурсной базой, значительными индустриальными мощностями и уникальным логистическим потенциалом. Её жители заслуженно гордятся своими земляками, чей плодотворный труд веками способствовал решению общегосударственных задач, а верность долгу, мужество и стойкость формировали славные ратные традиции Северного флота», — отметила Матвиенко в своём поздравлении.

По словам спикера Совфеда, большую ценность представляют историко-культурное наследие области, в частности это памятники природы, среди которых глубоководное озеро Имандра, горный массив Хибины и многие другие объекты.

Также Валентина Матвиенко указала на реализацию в Мурманской области масштабных инфраструктурных проектов, которые связаны с созданием Трансарктического транспортного коридора. Кроме того, председатель палаты регионов отметила перспективные инициативы в разных отраслях промышленности.

«Большое внимание уделяется решению стоящих перед регионом задач в социальной сфере: строятся и реконструируются образовательные и медицинские учреждения, интенсифицируется газификация», — подчеркнула Матвиенко.

Многое, по её словам, делается и для обеспечения экологического благополучия людей, модернизации общественных пространств, привлечения квалифицированных кадров в региональную экономику.

«Уверена, что и впредь жители области будут активно участвовать в её судьбе, верно служить Отечеству. Желаю новых свершений и всего самого доброго», — резюмировала Валентина Матвиенко.