«Россия – спортивная держава»: подписаны соглашения о вовлечении юных северян в занятия физкультурой и развитии велосипедного спорта в Мурманской области

В Самаре на полях международного форума «Россия – спортивная держава» заключен ряд соглашений о вовлечении юных северян в занятия физической культурой и развитии спорта в Мурманской области.

Региональный министр спорта Светлана Наумова и президент Федерации велосипедного спорта России Юрий Кучерявый подписали соглашение о сотрудничестве.

Документ предусматривает укрепление материально-технической базы для занятий велосипедным спортом, создание условий для проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований, а также содействие в подготовке спортивного резерва и спортсменов высшего спортивного мастерства по велосипедному спорту в Мурманской области.

Ещё одним значимым для региона событием на форуме стало подписание соглашения о сотрудничестве с Ассоциацией некоммерческих организаций содействия развитию и популяризации физической культуры и спорта «ДРОЗД».

В рамках этого соглашения планируется обеспечить доступность и вовлечение максимального числа детей в систематические занятия спортом, продолжить работу по использованию спорта в качестве средства развития подрастающего поколения, возможность разработки и апробации экспериментальных программ и методик, направленных на совершенствование процессов обучения и спортивной тренировки.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, международный форум «Россия – спортивная держава» – главное событие в отрасли и авторитетная площадка в стране, на которой обсуждаются ключевые темы в области физической культуры, профессионального и массового спорта. Мероприятие проходит в Самаре с 5 по 7 ноября и объединяет олимпийских чемпионов, руководителей отраслевых органов исполнительной власти субъектов РФ, спортивных федераций и объектов спорта, представителей частного бизнеса, журналистов, экспертов спортивной индустрии.

Фото: (Максим АБРАМОВ, Фонд «Росконгресс»): https://gov-murman.ru/info/news/556672/#&gid=1&pid=1