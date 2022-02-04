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Мурманская область. Арктика (16+)04.02.22 08:45

«Россия: 85 приключений»: жителям Мурманской области предлагают рассказать о лучших активностях в регионе

Онлайн-медиа «Russia Beyond», входящее в телесеть «RT», запустило проект «Россия: 85 приключений», в рамках которого будет собрана коллекция самых интересных активностей из каждого региона страны. Кроме того, по итогам онлайн-голосования будут определены десять лучших приключений в России. Жителей Мурманской области приглашают принять участие в проекте.

На первом этапе редакция «Russia Beyond» снимает и публикует серию роликов о приключениях, которые можно пережить в разных регионах страны. Часть из них уже доступна на сайте, а также в аккаунтах проекта в Instagram и TikTok. К челленджу #85приключений в социальных сетях может присоединиться каждый, пополнив коллекцию историй рассказом об особенностях своего региона — от уникальной природы до гастрономических традиций. Для этого до 1 марта 2022 года нужно опубликовать в Instagram или TikTok своё видео с хештегом #85приключений.

На втором этапе пройдёт онлайн-голосование, в результате которого пользователи выберут десять лучших приключений в стране. Итогом проекта станет документальный фильм.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, генеральный партнёр проекта «Россия: 85 приключений» — Министерство культуры РФ. Соответствующее соглашение подписали главный редактор «RT» Маргарита Симоньян и министр культуры РФ Ольга Любимова на полях ПМЭФ-2021 в Санкт-Петербурге. Также партнёрами проекта выступили Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Росзаповедцентр Минприроды России, Ростуризм, Россотрудничество, государственная компания «Автодор».

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