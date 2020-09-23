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Мурманская область. Арктика (16+)23.09.20 14:45

Россия болезненно слезет с нефтяной иглы

Доля нефтегазовых доходов бюджета в 2021 году впервые в современной истории России снизится до трети, заявил Президент РФ Владимир Путин во  время сегодняшней встречи  с сенаторами Российской Федерации.

«Если в 2011 году доходы от углеводородов составляли половину всех доходов бюджета, то в 2021 году их доля снизится до одной трети. Соответственно доля ненефтегазовых доходов бюджета возрастет до 70%. На такой уровень устойчивости бюджетной системы мы выходим впервые в современной истории России, — сказал глава государства на встрече. - ...Да, далеко не все проблемы решены, и определенные дисбалансы сохраняются. Но очевидна тенденция: структура российской экономики постепенно, может быть, медленнее, чем нам бы хотелось, но меняется, меняется в нужную сторону. Все более значимую роль играют несырьевые отрасли, набирают силу новые, высокотехнологичные сектора. Эту качественную динамику, безусловно, нужно наращивать, создавать современные рабочие места, добиваться роста доходов российских семей на этой основе, на этой базе».

Он подчеркнул, что правительство России очень ответственно подошло к формированию бюджета, но ещё есть над чем поработать.

«Сейчас один из локомотивов подъёма нашей национальной экономики – люди, которые здесь живут, трудятся, должны жить достойно. Там есть определенные проблемы. Вы в ходе дискуссии по бюджету это увидите, что я сказал, нужно изыскать дополнительные резервы. Правительство очень ответственно подошло к формированию бюджета, но есть над чем поработать ещё», — сказал Владимир Путин.

По его словам, если в целом оценивать проект бюджета, то в приоритетном порядке будут профинансированы именно программы, напрямую определяющие качество жизни людей, включая социальные гарантии, демографические меры, помощь семьям с детьми, а также проекты инфраструктурного пространственного развития страны, укрепления её образовательного, научного, технологического потенциала.

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