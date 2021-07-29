Россия будет постепенно отказываться от исторического принципа распределения квот на вылов рыбы
Россия будет постепенно отказываться от исторического принципа распределения квот на вылов рыбы, прежде всего её ценных, валютоёмких видов. «Суть предложений заключалась в том, чтобы постепенно отказаться от исторического принципа распределения квот на вылов и распределять основные валютоёмкие водные биологические ресурсы (краба, минтая, треску и проч.) конкурентным способом, сделать отрасль прозрачной и современной, модернизировать её», - заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.
Как пишут «Ведомости», отметив, что инициатива по изменению механизма распределения квот не вошла в финальную версию стратегии социально-экономического развития до 2030 года, вице-премьер уточнила, что «она относится к текущей деятельности ведомств».
Кроме того, по её словам, вскоре будут подготовлены нормативные документы о проведении второй части крабовых аукционов по реализации оставшихся 50% исторических квот на их добычу.
«Те, кто принял участие в первом этапе реформы, не должны пострадать. Эти люди пришли по правилам, которые обозначило государство: со своими инвестициями в строительство судов и прибрежной инфраструктуры. Для них определенный объём [квот на вылов], рассчитанный строго по графику инвестиционного цикла для первого этапа реформы, должен быть сохранён - историческая часть квоты. С учётом этого правила и готовится вторая часть реформы», - сказала она.
Как заявлял ранее руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, второй этап аукционов по распределению долей квоты на вылов крабов под инвестиционные обязательства может состояться в 2023 году. Помимо крабовых аукционов Росрыболовство предлагает выставить на аукционы ценные морепродукты, это, в частности, трубачи, морские ежи, гребешки. Но перечень ещё будет уточняться, говорил он.
Напомним, крабовые аукционы по продаже 50% квоты в РФ начались в октябре 2019 года. Последний лот был продан в конце мая этого года. Всего был реализован 41 лот на 144,18 млрд рублей.