Россия будет постепенно отказываться от исторического принципа распределения квот на вылов рыбы, прежде всего её ценных, валютоёмких видов. «Суть предложений заключалась в том, чтобы постепенно отказаться от исторического принципа распределения квот на вылов и распределять основные валютоёмкие водные биологические ресурсы (краба, минтая, треску и проч.) конкурентным способом, сделать отрасль прозрачной и современной, модернизировать её», - заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Как пишут «Ведомости», отметив, что инициатива по изменению механизма распределения квот не вошла в финальную версию стратегии социально-экономического развития до 2030 года, вице-премьер уточнила, что «она относится к текущей деятельности ведомств».

Кроме того, по её словам, вскоре будут подготовлены нормативные документы о проведении второй части крабовых аукционов по реализации оставшихся 50% исторических квот на их добычу.

«Те, кто принял участие в первом этапе реформы, не должны пострадать. Эти люди пришли по правилам, которые обозначило государство: со своими инвестициями в строительство судов и прибрежной инфраструктуры. Для них определенный объём [квот на вылов], рассчитанный строго по графику инвестиционного цикла для первого этапа реформы, должен быть сохранён - историческая часть квоты. С учётом этого правила и готовится вторая часть реформы», - сказала она.

Как заявлял ранее руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, второй этап аукционов по распределению долей квоты на вылов крабов под инвестиционные обязательства может состояться в 2023 году. Помимо крабовых аукционов Росрыболовство предлагает выставить на аукционы ценные морепродукты, это, в частности, трубачи, морские ежи, гребешки. Но перечень ещё будет уточняться, говорил он.

Напомним, крабовые аукционы по продаже 50% квоты в РФ начались в октябре 2019 года. Последний лот был продан в конце мая этого года. Всего был реализован 41 лот на 144,18 млрд рублей.