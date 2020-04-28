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Мурманская область. Арктика (16+)28.04.20 07:45

Россия ежегодно в Арктике теряет несколько сотен квадратных километров своей территории

Учёные МГУ определили масштабы разрушения берегов Российской Арктики

В мае 2020 года заканчивается второй (промежуточный) этап изучения динамики арктических берегов лаборатории геоэкологии Севера географического факультета МГУ в рамках проекта Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) «Термоабразия морских берегов Российской Арктики».

Как сообщает пресс-служба геофака МГУ, практически всё морское побережье Российской Арктики находится в зоне вечной мерзлоты. Несмотря на короткое северное лето, все процессы и явления, сопровождающиеся оттаиванием мерзлоты, происходят достаточно быстро. При этом, ведущим процессом здесь является термоабразия - процесс разрушения берегов, сложенных многолетнемерзлыми породами или льдом. Именно в береговой зоне льдистые мерзлые грунты подвержены не только тепловому воздействию воздуха и воды, но и периодическому механическому воздействию морских волн.

— Берега Северного Ледовитого океана, подверженные термоабразии, разрушаются со скоростью от 1 до 5 м/год, а в отдельных случаях и на ряде участков и до 10 м/год,  — рассказывает руководитель проекта РФФИ профессор РАН, руководитель лаборатории геоэкологии Севера географического факультета МГУ Станислав Огородов. — В результате Россия ежегодно теряет несколько сотен квадратных километров своей территории. По площади эти потери сопоставимы с размером маленького европейского государства, такого, например, как Княжество Лихтенштейн.

Поскольку хозяйственное освоение в Арктике, главным образом, концентрируется на берегах: здесь строятся порты, береговые нефтенакопительные терминалы, газоперерабатывающие заводы, через береговую черту прокладывают подводные трубопроводы и кабели связи, — научные знания о скоростях развития термоабразионного процесса, его механизме, в том числе в свете климатических изменений, имеют приоритетное значение для планирования деятельности в полярных областях и обеспечения безаварийного функционирования инфраструктуры.

По итогам проекта исследователи смогут понять, где, почему и с какой скоростью отступают берега в Арктике, какие из участков наиболее опасны в будущем, и как будет выглядеть побережье Северного Ледовитого океана через несколько десятков лет.

В течение первого года проекта были составлены аналитический обзор и база данных о динамике термоабразионных берегов Российской Арктики, собранная по результатам анализа литературы и многолетних наблюдений коллектива лаборатории геоэкологии Севера. Сеть мониторинга динамики термоабразионных берегов была заложена сотрудниками лаборатории геоэкологии Севера на ключевых участках нефтегазового освоения Карского и Печорского морей еще в 1980-х годах. База данных должна стать основой для верификации модели динамики термоабразионных берегов на фоне климатических изменений.

В последнее десятилетие область мониторинга расширилась вплоть до Чукотки, одновременно сильно трансформировались методы наблюдений в сторону более широкого использования разновременных аэрокосмических материалов высокого разрешения. Финансирование по проекту РФФИ 18-05-60300-Арктика позволило на начальном этапе проекта закупить современные приборы и выполнить летом-осенью 2018 и 2019 гг. серию натурных наблюдений на Ямале, Таймыре и Чукотке, в том числе с применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА). К настоящему моменту накоплен статистически значимый ряд наблюдений за пространственной и временной изменчивостью термоабразионных берегов как в естественных условиях, так и с под влиянием человеческой деятельности.

На втором этапе проекта, который завершается в мае 2020 г., ученым МГУ удалось рассчитать изменчивость гидрометеорологического потенциала термоабразии и выполнить ретроспективную оценку влияния изменения климата и ледовитости на термоабразию морских берегов. Оказалось, что в условиях изменений климата, особенно заметных именно в Арктике, в теплый период года граница дрейфующих льдов уходит все дальше на Север, а прибрежная акватория освобождается ото льда на более длительный срок. В результате из-за роста продолжительности термически и динамически активного периода увеличивается продолжительность периода оттаивания мерзлых грунтов и механического воздействия волн на берег. Увеличение длины разгона волн, в свою очередь, обеспечивает рост высоты и продолжительности штормовых нагонов, дополнительно усиливая механическое и термическое воздействие на берега.

— Изменение климата – популярная в настоящее время тема, — продолжает Станислав Огородов. — Часто можно услышать, что в результате потепления деградация многолетней мерзлоты будет происходить экстремально быстро, и нас ожидает катастрофическое разрушение берегов со скоростями чуть ли не десятки метров в год. Действительно, после 2005 года вместе со снижением ледовитости арктического бассейна наши наблюдения фиксируют заметное ускорение отступания берегов, сложенных многолетнемерзлыми грунтами, а на ряде ранее стабильных участков сформировался уступ размыва и началось активное разрушение берега. Да, скорости разрушения берегов криолитозоны увеличились, однако никакой «катастрофы» мы не наблюдаем.

Детальный анализ термического и ветроволнового режимов для ключевых участков, на которых ведется мониторинг динамики берегов, выполненный в рамках проекта РФФИ, показал, что, во-первых, рост продолжительности безледного динамически активного периода частично компенсируется некоторым снижением в Арктике ветро-волновой активности. Во-вторых, оказалось, что термический и волновой факторы разрушения термоабразионных берегов часто работают метахронно. Например, в теплый год, когда берег интенсивно оттаивает, сильные шторма, при которых волны выносили бы в море оттаявший грунт, могут не наблюдаться. И, наоборот, в холодный год, когда береговой уступ остался в мерзлом состоянии, для отступания берега на ту же величину волнового воздействия оказывается недостаточно, чем в случае, если бы береговой уступ, как в теплый год, перед штормом протаял. В обоих примерах потенциал разрушения берега реализуется не полностью.

В течение третьего года проекта исследователи планируют провести моделирование процесса термоабразии для различных сценариев изменения климата и ледовитости арктического бассейна. Кроме того, будет выполнена оценка влияния техногенного фактора на динамику берегов криолитозоны. Строительство инженерных сооружений в береговой зоне арктических морей часто приводит к необратимым последствиям для окружающей среды: нарушение термического и литодинамического режимов запускает триггерный механизм разрушения берегов и способствует развитию термоабразии.

 

 

Комментарии

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