Россия готова передать ещё 2239 тел погибших военнослужащих ВСУ украинской стороне

В соответствии с договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, 16 июня российская сторона передала украинской 1248 тел погибших военнослужащих ВСУ, вернув тело 51 погибшего российского военнослужащего.

Как отмечает t.me/mod_russia, таким образом, Россия выполнила договорённость, реализовав масштабную гуманитарную акцию по передаче 6060 тел погибших военнослужащих ВСУ украинской стороны.

Украинской стороной были переданы тела 78 погибших российских военнослужащих.

Как сообщает Минобороны России, наша страна готова на данном этапе передать ещё 2239 тел погибших военнослужащих ВСУ украинской стороне.

Фото: https://vk.com/video-133441491_456282611