Россия и Белоруссия перейдут на сниженные роуминговые тарифы с 1 сентября

В ходе заседания Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства стороны договорились об окончании опытной эксплуатации каналов связи и начале применения сниженных роуминговых тарифов для России и Белоруссии с 1 сентября. Об этом во вторник сообщается на сайте посольства Белоруссии в Москве.

Как пишет www.pnp.ru, с 1 ноября 2020 года белорусские и российские операторы работали в тестовом режиме по новой системе тарификации: стороны договорились о снижении стоимости интерконнекта с 30 центов до 1,5 цента за минуту.

«Достигнута договорённость об окончании опытной эксплуатации каналов связи в условиях снижения ставок интерконнекта на роуминговый трафик на пространстве Союзного государства и начале применения комфортных тарифов для роуминговых абонентов Беларуси и России с 1 сентября 2021 г. на постоянной основе», — говорится в сообщении.

Работа по отмене роуминга между двумя странами идёт с 2017 года. В декабре 2019 года утверждена соответствующая «дорожная карта». Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что профильные министерства сейчас активно работают над реализацией «дорожной карты», добавив, что отмену роуминга ждут и бизнес, и граждане обоих государств.

Также в ходе заседания были рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, взаимное признание сертификатов вакцинации, порядок признания цифровых подписей и сотрудничество в области микроэлектроники.