Россия и Фарерские острова договорились о взаимной передаче квот на вылов водных биологических ресурсов на 2022 год. Российские власти разрешат фарерским рыбопромысловым судам ловить следующие виды рыб: треска, пикша, камбала (в том числе камбала морская и камбала-ерш) и приловы других видов в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Баренцевом море. Фарерские власти разрешат российским рыболовным судам в 2022 году ловить в рыболовной зоне Фарерских островов путассу, скумбрию и сельдь.

Как сообщает пресс-служба Росрыболовства, договоренности достигнуты в рамках 45-й сессии Смешанной Российско-Фарерской Комиссии (СРФК) по рыболовству, которая прошла в г. Торсхавн (Фарерские острова).

Российская делегация исходила из заинтересованности в сохранении благоприятных условий для ведения российского промысла в рыболовной зоне Фарерских островов.

Стороны представили научные данные о состоянии запасов промысловых рыбных запасов в своих водах, а также обменялись статистической информацией о результатах промысла в ИЭЗ России в Баренцевом море и в Фарерской рыболовной зоне за 2020 год и истекший период 2021 года.

В целях дальнейшего совершенствования контроля за промысловой деятельностью судов обеих сторон подписан «Согласованный протокол по электронному обмену данными о вылове и деятельности промысловых судов» между ФГБУ ЦСМС и Рыболовной Инспекцией Фарерских островов и договорились создать техническую рабочую группу для подготовки и проведения в 2022 году соответствующего тестирования.

Также достигнута договоренность о проведении очередной 46-й сессии Комиссии на территории Российской Федерации в 2022 году в очном формате, если это позволит эпидемиологическая ситуация.