Россия и Китай договорились развивать сотрудничество по вопросам Арктики и СМП

Во время 30-йй регулярной встрече глав правительств России и Китая страны договорились развивать сотрудничество по вопросам Арктики и Северного морского пути в рамках подписанного совместного коммюнике по итогам встречи главы правительства РФ Михаила Мишустина и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом 4 ноября сообщает пресс-служба правительства России.

Отмечается, что в коммюнике особое внимание уделено транспортно-логистической повестке, включая повышение безопасности судоходства, создание полярных судов, подготовку кадров, увеличение грузопотока и повышение конкурентоспособности маршрута. Развитие СМП осуществляется в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система».

Стороны также договорились модернизировать пункты пропуска, оптимизировать режим работы, расширять номенклатуру и объемы перевозимых товаров, а также повышать удобство и экономическую привлекательность морских, речных и смешанных перевозок и обеспечивать безопасное использование международных морских маршрутов.

Фото предоставлено пресс-службой ФГУП «Атомфлот».