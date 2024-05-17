Россия и Китай намерены продвигать использование Северного морского пути - важного международного транспортного коридора

О достижении соответствующей договоренности говорится в тексте совместного заявления двух стран, который опубликован на сайте Кремля.

Документ посвящён путям углубления отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипотношений между двумя государствами.

Президент России Владимир Путин 16-17 мая находится в Китае с государственным визитом. В составе представительной российской делегации - члены правительства, главы федеральных ведомств, руководители финансовых учреждений и крупных предприятий.

«Стороны рассматривают практическое сотрудничество России и Китая... В этих целях они договорились: продвигать использование Северного морского пути в качестве важного международного транспортного коридора», - подчеркивается в заявлении.

Планируется «создать в рамках Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств Подкомиссию по развитию Северного морского пути, развивать взаимовыгодное сотрудничество в освоении и использовании Арктики, обеспечивая сохранение и сбережение экологической системы региона. Продвигать использование Северного морского пути в качестве важного международного транспортного коридора, стимулировать компании двух стран к укреплению сотрудничества в таких сферах, как рост грузоперевозок по Северному морскому пути и строительство логистической инфраструктуры. Углублять взаимодействие в сфере арктического судостроения, включая технологическую кооперацию».

Как сообщает 1prime.ru, ранее Путин заявлял, что развитие Северного морского пути находится в зоне особого внимания России. Также глава государства подчеркнул, что в прошлом году по Севморпути прошло 36 миллионов тонн грузов.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММП».