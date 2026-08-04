Россия и Китай обсудили реализацию «дорожной карты» по достижению целевого показателя грузопотока по СМП в 20 млн тонн к 2030 году

Заместитель губернатора — министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова приняла участие в заседании рабочей группы по навигации подкомиссии по сотрудничеству по СМП Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. Возглавили встречу заместитель начальника Управления водного транспорта Министерства транспорта КНР ЛИ Цин и заместитель директора Арктической дирекции — директор Департамента развития СМП и Арктики ГК «Росатом» Азамат Хочуев.

Подкомиссия работает с 2024 года. «Дорожной картой», утверждённой 14 октября 2025 года в Харбине, предусмотрено достижение объёмов грузопотока по СМП в 20 млн тонн к 2030 году. Ежегодный объём грузовых перевозок между странами по Северному морскому пути регулярно растёт, в этом году он превысил 5 млн тонн.

На 2026 год ожидается более 30 рейсов контейнерных перевозок, для сравнения, в 2025 году совершено 23 рейса. Всего в этом сезоне китайские судоходные компании планируют провести через СМП 64 рейса, в том числе десятки транзитных.

Мурманск также готов принять один из контейнеровозов этим летом — соответствующее соглашение было подписано между правительством Мурманской области и китайской судоходной компанией «New New Shipping Line» в октябре 2025 года.

— Уже в августе в Мурманский морской торговый порт зайдёт первый контейнеровоз. Это не только практический шаг в реализации совместных планов по увеличению грузопотока по СМП, но и возможность наглядно продемонстрировать нашим партнёрам инфраструктурные возможности Мурманской области как центра арктической логистики, — прокомментировала встречу Светлана Панфилова. — Важно и то, что в будущем появление регулярного контейнерного сообщения открывает для местных компаний перспективу обратной загрузки — а значит, расширяет возможности для экспорта региональной продукции и повышает экономическую эффективность перевозок.

В рамках повестки стороны обсудили возможность предоставления взаимных льготных условий по оказанию услуг судам, осуществляющим навигацию по СМП, в российских и китайских портах, процедуры таможенного досмотра товаров, следующих транзитом по СМП из портов КНР в европейские порты, и другие вопросы.

Как отмечает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, Северный морской путь, как национальная транспортная коммуникация России в Арктике, имеет исключительно важное значение для обеспечения дальнейшего развития экономики северных регионов и государства в целом. Именно Севморпуть является важным элементом в создании единого логистического пространства России, простирающегося от Мурманска до Владивостока, объединяющего воды от западной морской границы России до рубежей Азиатско-Тихоокеанского региона.