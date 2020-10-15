Россия и Норвегия договорились о проведении в 2020 году совместной тренировки в формате командно-штабных учений

Для определения возможного формата и сроков проведения ежегодной тренировки в 2020 году, вчера состоялось рабочее совещание в режиме видеоконференции с участием представителей пожарно-спасательных служб и органов здравоохранения Мурманской области и Северной Норвегии, а также российских и норвежских таможенных служб и генерального консульства Королевства Норвегия в городе Мурманске.

В целях обеспечения максимально быстрого и эффективного реагирования на чрезвычайные ситуации планами российско-норвежского приграничного сотрудничества предусмотрено проведение ежегодных тренировок по ускоренному пересечению государственной границы аварийно-спасательными, пожарными и иными подразделениями экстренного реагирования. Эта задача сохраняет и, возможно, даже увеличивает свою важность и в условиях пандемии COVID-19.

По итогам совещания по эпидемиологическим соображениям было принято решение о проведении в 2020 году тренировки в формате командно-штабных учений без фактического пересечения границы пожарными автомобилями и автомобилями скорой помощи.

Вопрос преодоления государственной границы очень важен, так как оперативность при оказании взаимопомощи в случае возникновения чрезвычайной ситуации у любой из сторон может сыграть решающую роль в минимизации последствий возможного происшествия.