Россия и Норвегия договорились возобновить вылов мойвы в 2022 году

Россия и Норвегия утвердили лимиты вылова общих запасов в Баренцевом и Норвежском морях. Договоренности закреплены в протоколе по итогам 51-й сессии Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству, которая в завершилась сегодня, 15 октября. В связи пандемией COVID-19 члены комиссии работали дистанционно, в формате видеоконференции.

Российскую делегацию возглавил руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, норвежскую — заместитель постоянного заместителя Министра Мортен Берг.

Руководитель Росрыболовства отметил высокий уровень сотрудничества стран в области управлениям запасами. «Результаты сессии в очередной раз показали положительный настрой, направленный на достижение конструктивных решений по основным вопросам двустороннего сотрудничества», – сказа Илья Шестаков.

По результатам сессии Россия и Норвегия утвердили общий допустимый улов трески, пикши, палтуса и окуня морского. ОДУ трески на 2022 год составит 708 тысяч тонн, пикши – 178,5 тысячи тонн, палтуса – 25 тысяч тонн и морского окуня – 67 тысяч тонн. Объёмы делятся на национальные квоты между Россией, Норвегией и третьими странами. В соответствии с договоренностями, достигнутыми в рамках 51-й сессии СРНК, национальные квоты Российской Федерации составили: трески – 309605 тонн, пикши – 79 130 тонн, палтуса синекорого – 11085 тонн, окуня морского – 16298 тонн (для прямого промысла и прилова).

Важно, что после трёхлетнего перерыв Россия и Норвегия договорились возобновить промысел мойвы, лимит на её добычу установлен в размере 70 тысяч тонн, национальная квота России составит 28050 тонн.

Стороны также согласовали технические меры и переводные коэффициенты на рыбную продукцию, меры по контролю за промыслом и программы совместных научных исследований в 2022 году. С учётом заинтересованности российских рыбаков в стабильной деятельности районе архипелага Шпицберген, обсудили практические меры во всем районе действия СРНК в целях предотвращения возникновения ситуаций, которые могут привести к прекращению промысла и серьезным экономическим потерям российских рыбопромысловых компаний, сообщает пресс-служба Росрыболовства.