Россия и Норвегия продолжают совместные исследования запасов донных рыб Баренцева моря

Завершился второй этап совместной российско-норвежской зимней тралово-акустической съёмки по оценке запасов донных рыб. НИС Росрыболовства «Профессор Леванидов» за две недели исследовало морскую акваторию, пройдя 1,3 тысячи морских миль, что позволило НИС «Вильнюс» в более сжатые сроки выполнить запланированные тралово-акустические работы в западных районах акватории съёмки, оказавшихся в этом году недоступными для норвежского НИС «Johan Hjort».

Как сообщает пресс-служба ПИНРО, в ходе рейса проанализированы условия среды, выполнены 42 океанографические станции. Подтвердилось, что несмотря на высокую ледовитость на юго-востоке Баренцева моря, в 2021 году теплосодержание вод Основной ветви Мурманского течения соответствует уровню теплых лет.

Результаты съёмки будут использованы на рабочей группе ИКЕС, которая выполнит оценку запасов основных промысловых видов рыб Баренцева моря и даст прогноз величины их ОДУ на следующий год.