Россия и Норвегия в мае проведут масштабные учения по ликвидации последствий ЧС в Баренцевом море

Представители РФ и Норвегии на видеоконференции достигли договоренности о проведении в акватории Баренцева моря международного учения «Баренц-2021». Подписан соответствующий двусторонний протокол.

Как сообщает пресс-служба «Росморречфлота», Российско-норвежское международное учение «Баренц-2021» состоится 28 мая 2021 года на основании Соглашения между правительством РФ и правительством Королевства Норвегии о сотрудничестве при поиске пропавших без вести и спасании терпящих бедствие людей на Баренцевом море от 4 октября 1995 года. По традиции учение «Баренц», имеющее статус международного, организовывается при участии Федерального агентства морского и речного транспорта и Объединённого спасательно-координационного центра Северной Норвегии (JRCC North Norway). Детали проведения предстоящих учений вошли в повестку данной видеовстречи.

В ходе переговоров были согласованы время и порядок проведения учения, а также другие вопросы.

В учении от российской стороны примут участие специалисты, авиация, корабли и суда - ФГБУ «АМП Западной Арктики» (МСКЦ Мурманск), ФБУ «Экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ», Северный филиал ФГБУ «Морспасслужба», Северный флот, Пограничное управление ФСБ по западному арктическому региону, Мурманский центр ОВД (филиал «Аэронавигация Северо-Запада»), ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», ФКУ «Северо-Западный АПСЦ», ФГБУ «Мурманское УГМС», Росавиация, Центр медицины катастроф и т.д.

От норвежской стороны в учении предполагается участие Объединённого спасательно-координационного центра Северной Норвегии (JRCC North Norway), Норвежской береговой администрации (NCA), Департамента полиции восточного Финмарка; Береговой охраны Норвегии, Центра медицины Киркенес и ряда других структур.

Основная цель учения «Баренц-2021» - отработка статей и положений Соглашения, мероприятий по поиску и спасанию людей, терпящих бедствие на море, ликвидации аварийных разливов нефти, защиты окружающей среды на акватории Баренцева моря при непосредственном участии сил флота и авиации Северного флота, ПУ ФСБ по Западному арктическому району, Береговой охраны Норвегии и судов гражданских ведомств двух стран. Учения позволяют отработать взаимодействие ПСС РФ и Норвегии при поисково-спасательных операциях, порядок и правила пересечения госграницы двух государств, а также действия при совместной ликвидации разливов нефтепродуктов в Баренцевом море.