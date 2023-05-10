Россия и Запад сойдутся на новом поле битвы. Кто победит?

Последняя международно-нейтральная зона — Арктика — может стать плацдармом, на котором страны Запада будут пытаться «потопить» Россию. Таяние льдов и борьба за стратегические интересы в регионе приковывают внимание политиков не только восьми входящих в Арктический совет стран, но и Китая. Чего ждать от новой геополитической битве — разбиралось агентство «Прайм».

На этой неделе, 11 мая, Москва должна передать Осло поочередное председательство в Арктическом совете. Это главный орган, который регулирует сотрудничество восьми стран (Россия, США, Канада, Норвегия, Дания, Финляндия, Исландия и Швеция), чьи границы «выходят» на Северный полюс. Россия председательствовала в Совете в 2021-2023 годах, главным её приоритетом было «ответственное управление для устойчивой Арктики», однако год назад участие было приостановлено из-за ситуации на Украине. Следующим председателем станет Норвегия — на этом посту она хочет уделить внимание вопросам климата и заботе о коренном населении региона.

ЗА ЧТО БОРОТЬСЯ?

Самый пристальный интерес и для стран, и для отдельных компаний, в Арктике кроется в полезных ископаемых: здесь находится порядка 13 процентов мировых вероятных запасов нефти, 30 процентов запасов газа, половина из них —на территории России. Более 80 процентов от общего объема углеводородов находится на шельфе. По мере таяния льдов перспективы их добычи становятся все более реалистичными.

Также в регионе сосредоточены запасы никеля (десять процентов от доказанных мировых запасов), платины (19 процентов мирового запаса), титана (десять процентов), а также золота, цинка, кобальта и других. Их добыча трудна, а создание инфраструктуры для освоения региона — дорого.

Ещё один интерес — создание транспортных артерий. Например, российский Северный морской путь (СМП) — коридор из Европы в Азию. Он на 7,2 тысячи километров короче южного обхода через Суэцкий канал. Не стоит забывать, что именно в полярных шапках планеты — Арктике и Антарктике — сосредоточен самый важный для выживания человечества ресурс. Это пресная вода.

НИКТО КРОМЕ НАС

Россия на сегодняшний день является единственной страной, у которое есть государственные комплексные программы по освоению Арктики, напомнил в беседе с «Праймом» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

«Например, программа по очистке есть только в России, хотя Канада и Соединенные Штаты загаживали Арктику не меньше Советского Союза в свое время. Но они при этом не имеют комплексной программы уборки», — отметил специалист.

По его мнению, Запад сейчас не стремится в этот регион: только Россия занимается комплексным освоением этой территории. Пример тому — Северный морской путь.

«Северо-западный проход, который можно было бы создать Канаде, никто не развивает. У Канады нет ни одного атомного ледокола в настоящее время», — добавил Юшков.

Норвегия только проводит бурение в Баренцевом море. Возможно, в будущем будут какие-то масштабные проекты, но сейчас их нет.

БИТВА С РОССИЕЙ

Арктика является стратегически важной территорией для всех ключевых игроков мирового сообщества, констатирует к.э.н., доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В Плеханова Екатерина Новикова. И речь идет не только об участии в арктических проектах, прилегающих к данной территории стран, входящих в Арктический совет.

«Китай, Индия, Казахстан и многие другие страны, понимая значимость региона, готовы налаживать сотрудничество с Россией в вопросах развития арктического региона», — отметила она.

Россия в регионе является основным и ключевым игроком, решение вопросов без нее не представляется возможным. Именно поэтому, считает экономист, власти Норвегии пытаются найти возможности продолжения сотрудничества с Москвой по более чем 130 проектам, запущенным ранее. Новикова прогнозирует, что природное богатство Арктики приведет к гарантированной борьбе за регион между странами в самом ближайшем будущем.

«А учитывая текущую ситуацию в мире, можно сказать, что Запад будет пытаться заполучить максимальные привилегии здесь любыми способами», — добавляет эксперт.

ПОВЕСТКА БЬЕТ ПО ЗАПАДУ

Что же останавливает страны Запада осваивать Арктику? По мнению Юшкова, этому мешает климатическая повестка. На европейские и американские компании давят «зеленые» активисты, требуя не трогать Арктику. Другой риск — чисто финансовый. Освоение шельфа — дело очень трудозатратное и дорогое.

- «Зелёные» требуют от энергетических компаний гарантий, что ничего не пострадает, никаких разливов (нефти. — Ред.) не будет. Боятся и климатологов: они говорят о необходимости энергетического перехода и полного отказа от использования углеводородов. И здесь западные компании оказываются в ловушке, — отметил эксперт.

Он объяснил, что выход добывающих компаний в Арктику — это в любом случае дорого. Проекты требуют повышенных трат на безопасность, экологию, работу в тяжёлых климатических условиях.

«А компаниям каждый день говорят о том, что скоро углеводороды будут не нужны и будет только возобновляемая энергетика. Поэтому какой смысл вкладываться в добычу полезных ископаемых десятки миллиардов, когда твой товар будет невостребованным? Поэтому компании бояться вкладываться в регион и инвестируют другие проекты», — добавил он.

ЛИДЕРСТВО НЕИЗБЕЖНО

«В Арктике сегодня есть только одна полноценная сила и это Россия», — заявил ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

По его мнению, освоение Арктики определяется двумя факторами: природный — сокращение ледяного покрытия; экономический — наличие ледокольного флота.

«Сколько бы не спорили на тему освоения региона, но все решают технологии и наличие техники для работы в сложной ледовой обстановке», — сказал он.

Для того, чтобы выйти в регион с амбициозными программа по освоению, необходим ледокольный флот и инфраструктура. На это уйдут долгие годы, полагает Кочетков.

«Другим странам ещё предстоит освоить технологии строительства ледоколов, но даже успехи в этой сфере не гарантируют успеха, так как у России монополия на наземные инфраструктурные объекты», — разъяснил эксперт и отметил, что по большей части борьба Запада будет вестись преимущественно на словах.

По мнению Кочеткова, Россия будет продолжать работу по созданию СМП, в первую очередь, для развития своих северных территорий.

«Поэтому с миром, или без, но Арктика была и останется российской», — заключил аналитик.

Фото предоставлено ОАО «ММП».