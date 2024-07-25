Россия может создать танкерный флот для работы на Северном морском пути в кооперации с китайскими верфями и поставщиками комплектующих

Об этом со ссылкой на заявление главы «Роснефти» Игоря Сечина сообщает РИА «Новости».

«Для работы СМП потребуется танкерный флот высокого ледового класса, который можно будет создать в кооперации с китайскими судостроителями и поставщиками комплектующих», — приводят РИАН слова Игоря Сечина, выступившего на VI Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.

Как сообщало ИАА «ПортНьюс» ранее, к 2030 году для обеспечения растущего грузопотока в акватории Севморпути в общей сложности будут необходимы 160 судов. Так, по подсчётам «Росатома», к 2030 году для проектов «НОВАТЭКа» потребуется 39 газовозов и танкеров, «Газпром нефти» — 7 танкеров, «Норникеля» — 6 танкеров и контейнеровозов, АЕОН — 25 балкеров, ГДК «Баимская» — 3 балкера, «Роснефти» — 11 танкеров, Росатома — 9 контейнеровозов, а также 10 универсальных судов для северного завоза. Кроме того, выделена потребность в дополнительных 50 судах.

Северный морской путь определен одним из стратегических приоритетов развития России. В августе 2022 года правительство РФ утвердило план развития Севморпути до 2035 года, в который вошло 155 мероприятий, направленных на развитие грузовой базы, флота, транспортной и инфраструктуры безопасности. Согласно плану, годовой грузопоток по СМП должен составить в 2030 году 150 млн тонн, 2035 году — 220 млн тонн.

Фото: https://vk.com/rosatomflot?z=photo-6374679_457246984%2Fwall-6374679_4855