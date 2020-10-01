Россия на кризисной развилке?

Насколько готова экономика нашей страны к вероятной второй волне кризиса? Андрей Хохрин, генеральный директор ООО ИК «Иволга Капитал» предполагает, что волна может быть разрушительной.

«Предположим, что её все-таки не произойдёт, и напрягаться излишне. Но кое-что нужно помнить. Во-первых, отличительная особенность нынешнего кризиса, который я не могу считать завершенным – обманчивая предсказуемость. Кризис – явление по определению внезапное, - комментирует текущую ситуацию Андрей Хохрин. – И мы внезапность получили весной и получим ещё. Казалось бы, кризис весны был неплохо просчитан и должен был оказаться неглубоким. Регулируемая приостановка экономики при монетарной поддержке. Но ситуация развивалась не по плану: получили резкое падение экономики, а затем раздувание фондовых пузырей.

Во-вторых, первая волна не имела эффекта цунами. Её можно сравнить с ливнем с грозами и оползнями. А ведь разрыв экономических связей произошёл, и восстановление его за полгода – опасная иллюзия. И иллюзия есть.

Кризис-2020 не отыгран уже потому, что сдувания фондовых пузырей не произошло, равно как и не дошло до кризиса плохих госдолгов. А масштабное денежное предложение ведущих цетробанков чревато неконтролируемым разгоном инфляции. Этот риск оценивается как отходящий на второй план. А по мне, он только готовится к выходу на первый. В общем, не вижу ничего хорошего. Даже с учётом, что фондовые пузыри и плохие госдолги – в основном, не про Россию».