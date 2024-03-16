Россия на мировой арене: Константин Долгов провёл открытый диалог с мурманской молодёжью

В Мурманске в штабе общественной поддержки сенатор РФ Константин Долгов в формате видеомоста провёл открытый диалог с учащимися Мурманского филиала Уральского регионального колледжа. Молодёжь обсудила с парламентарием место России на мировой арене.

Как подчеркнул Долгов, после 2000 года страна неизменно укрепляет и усиливает свои позиции во внешней политике. И даже колоссальное давление со стороны западных стран не может этому противостоять.

«Если вам кто-то говорит, что санкции никак на нас не влияют, то это неправда. Это даже не «комариный укус». Нет. Это очень мощное давление, и оно создается намеренно, чтобы нас поставить на колени. Но каждый день от этого давления мы становимся крепче, потому что нашли и продолжаем находить пути противодействия, развивая свою экономику, промышленность. Посмотрите, как за последние годы изменилась Мурманская область. Идут стройки, вводятся мощнейшие объекты. Впервые в истории здесь скоро будет проложен газ. Посмотрите на другие регионы. Страна преображается», – отметил сенатор.

И безусловно, в дни выборов Президента России студенты не упустили возможность поговорить с Константином Долговым о важности участия каждого в жизни страны с учётом тех возможностей, которые есть у молодёжи сегодня.

«Отдать свой голос за вектор развития нашей Родины - это очень ответственное и очень важное решение! За последние десятилетия Россия возродилась. Стала более мощной, сильной, сплоченной, комфортной для жизни. У каждого поколения жителей нашей страны есть беспрецедентные возможности для развития здесь. И этот вектор развития важно поддержать», – сказал Долгов.

Фото предоставлено штабом общественной поддержки.