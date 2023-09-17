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Мурманская область. Арктика (16+)17.09.23 12:30

Россия обеспечит безопасность Северного морского пути - Николай Корчунов, посол по особым поручениям МИД России

Россия отреагирует на усиление военного потенциала НАТО в Арктике комплексом мер, в том числе превентивного характера, заявил РИА «Новости» посол по особым поручениям МИД Николай Корчунов.

«Курс на укрепление военного потенциала НАТО в этом регионе, в том числе за счёт вступления в альянс Финляндии и планируемого подключения к нему Швеции, свидетельствует о превалировании в НАТО силовых сценариев по обеспечению собственной безопасности в северных широтах в ущерб безопасности других стран», — сказал он.

Дипломат констатировал усиление военно-политической напряженности в Арктике из-за неконструктивной линии США и их союзников, особенно на фоне российской спецоперации на Украине.

Москва, предупредил Корчунов, будет исходить в реакции на эти вызовы и угрозы из «комплекса необходимых мер, в том числе превентивного характера, вытекающих из задач», которые Владимир Путин обозначил в рамках Концепции внешней политики, а также Стратегии развития Арктической зоны России.

«Исходим из того, что Россия способна самостоятельно надёжно обеспечить безопасность Севморпути и его инфраструктуры на долгосрочную перспективу», — сказал он, комментируя опасения ряда экспертов о том, что с учётом нынешней геополитической ситуации в мире в какой-то момент встанет вопрос о допуске китайских военных кораблей к маршруту СМП.

По его словам, Москва со своей стороны продолжит благоприятствовать взаимному доверию в Заполярье в интересах обеспечения стабильности, конструктивного сотрудничества и диалога.

Напомним, Россия реализует федеральный проект «Развитие Северного морского пути», который подразумевает создание инфраструктуры, способствующей увеличению грузопотока до 80 миллионов тонн в 2024 году и 110 миллионов тонн к 2030 году, а также увеличение суммарной мощности морских портов до 110 и 115 миллионов тонн соответственно. Согласно утвержденному ранее плану развития Севморпути до 2035 года, годовой грузопоток по нему к 2035 году должен составить 220 миллионов тонн.

Фото:  https://structure.mil.ru/

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