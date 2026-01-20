Россия перешла на отечественные спутники для мониторинга рыбопромысловых судов

С 1 января 2026 года рыбопромысловая отрасль использует исключительно российские орбитальные группировки — «Гонец», «Ямал» и «Экспресс» для передачи данных о местоположении судна в Отраслевую систему мониторинга (ОСМ) Росрыболовства.

Как сообщает объединенная пресс-служба Росрыболовства, в соответствии с приказом Минсельхоза от №250, с указанной даты прекращается применение британских спутниковых станций «Инмарсат» на судах в качестве технических средств контроля (ТСК).

Импортозамещение зарубежных станций позволяет минимизировать риски отключений судов от зарубежной спутниковой сети, что обеспечивает беспрерывность мониторинга их деятельности. Помимо этого, переход на отечественные спутниковые системы вносит значительный вклад в технологический суверенитет России.

Обязательный переход на отечественные спутниковые системы шёл в отрасли на протяжении полутора лет, с 13 мая 2024 года. За этот период проходила окончательная замена на отечественные иностранных судовых станций, которые использовались на судах в качестве ТСК на промысле. Новый порядок оснащения ТСК применяется по отношению к судам, валовой вместимостью более 80 тонн и мощностью главного двигателя более 55 кВт.

«В декабре 2025 года мы оценили сравнительную надёжность российской спутниковой системы «Гонец» и британской «Инмарсат» в передаче данных мониторинга в ОСМ. По полученным результатам, стабильность работы станций «Гонец» на судах рыбопромыслового флота в 2025 году более чем в два раза превысила аналогичные показатели иностранного судового оборудования «Инмарсат». По сравнению с зарубежной спутниковой сетью, использование системы «Гонец» также существенно экономит средства судовладельцев на передачу связного трафика», — отметил начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи Александр Михайлов.

